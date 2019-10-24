Статистика вражає: українці бачать найбільше покращень у стані доріг

Найбільше позитивних змін за останній рік українці бачать у стані доріг: майже 40% опитаних відзначили покращення. А значне погіршення українці вбачають у цінах на основні товари та ліки (23%).

Багато позитивних зрушень українці побачили і в курсі гривні та в ситуації зі свободою слова і демократією, свідчать результати соцопитування Соціологічної групи "Рейтинг".

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Які зміни українці побачили за останній рік у таких сферах:

стан доріг: 36% українців вважають, що він покращився, 11% – значно погіршився;

стабільність курсу гривні: 28% – ситуація покращилась, 4% – значно погіршилась;

свобода слова та демократія: 20% та 4%;

міжнародний імідж України: 20% та 5%;

стосунки України із Заходом: 18% і 2%;

можливість знайти роботу: 17% та 11%;

боротьба з корупцією: 16% і 8%;

політична стабільність: 13% і 5%;

вирішення питання війни на Донбасі: 12% і 7%;

якість медичного забезпечення: 11% і 19%;

якість освіти: 11% і 10%;

безпека на дорогах: 11% і 16%;

якість компослуг: 10% і 8%;

ситуація зі злочинністю: 9% і 9%;

стосунки України з Росією: 8% і 5%;

тарифи на компослуги: 8% і 16%;

пенсійне забезпечення: 6% і 9%;

оформлення та виплата субсидій: 4% і 10%;

ціни на основні товари та ліки: 3% і 23%.

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Думки українців про зміни у різних сферах за рік / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"

Соцопитування було проведене 19-22 жовтня 2019 року серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.