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      Статистика вражає: українці бачать найбільше покращень у стані доріг

      401 Читать новость на русском
      Майже 40% українців бачать покращення у стані доріг
      Майже 40% українців бачать покращення у стані доріг / znaj.ua

      Найбільше позитивних змін за останній рік українці бачать у стані доріг: майже 40% опитаних відзначили покращення. А значне погіршення українці вбачають у цінах на основні товари та ліки (23%).

      Багато позитивних зрушень українці побачили і в курсі гривні та в ситуації зі свободою слова і демократією, свідчать результати соцопитування Соціологічної групи "Рейтинг".

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      Які зміни українці побачили за останній рік у таких сферах:

      • стан доріг: 36% українців вважають, що він покращився, 11% – значно погіршився;
      • стабільність курсу гривні: 28% – ситуація покращилась, 4% – значно погіршилась;
      • свобода слова та демократія: 20% та 4%;
      • міжнародний імідж України: 20% та 5%;
      • стосунки України із Заходом: 18% і 2%;
      • можливість знайти роботу: 17% та 11%;
      • боротьба з корупцією: 16% і 8%;
      • політична стабільність: 13% і 5%;
      • вирішення питання війни на Донбасі: 12% і 7%;
      • якість медичного забезпечення: 11% і 19%;
      • якість освіти: 11% і 10%;
      • безпека на дорогах: 11% і 16%;
      • якість компослуг: 10% і 8%;
      • ситуація зі злочинністю: 9% і 9%;
      • стосунки України з Росією: 8% і 5%;
      • тарифи на компослуги: 8% і 16%;
      • пенсійне забезпечення: 6% і 9%;
      • оформлення та виплата субсидій: 4% і 10%;
      • ціни на основні товари та ліки: 3% і 23%.

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      зміни у різних сферах України опитування статистика

      Думки українців про зміни у різних сферах за рік / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"

      Соцопитування було проведене 19-22 жовтня 2019 року серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гроші Статистика Соціологічне дослідження Дороги Комунальні послуги Робота
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