Статистика вражає: українці бачать найбільше покращень у стані доріг
Найбільше позитивних змін за останній рік українці бачать у стані доріг: майже 40% опитаних відзначили покращення. А значне погіршення українці вбачають у цінах на основні товари та ліки (23%).
Багато позитивних зрушень українці побачили і в курсі гривні та в ситуації зі свободою слова і демократією, свідчать результати соцопитування Соціологічної групи "Рейтинг".
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Які зміни українці побачили за останній рік у таких сферах:
- стан доріг: 36% українців вважають, що він покращився, 11% – значно погіршився;
- стабільність курсу гривні: 28% – ситуація покращилась, 4% – значно погіршилась;
- свобода слова та демократія: 20% та 4%;
- міжнародний імідж України: 20% та 5%;
- стосунки України із Заходом: 18% і 2%;
- можливість знайти роботу: 17% та 11%;
- боротьба з корупцією: 16% і 8%;
- політична стабільність: 13% і 5%;
- вирішення питання війни на Донбасі: 12% і 7%;
- якість медичного забезпечення: 11% і 19%;
- якість освіти: 11% і 10%;
- безпека на дорогах: 11% і 16%;
- якість компослуг: 10% і 8%;
- ситуація зі злочинністю: 9% і 9%;
- стосунки України з Росією: 8% і 5%;
- тарифи на компослуги: 8% і 16%;
- пенсійне забезпечення: 6% і 9%;
- оформлення та виплата субсидій: 4% і 10%;
- ціни на основні товари та ліки: 3% і 23%.
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Думки українців про зміни у різних сферах за рік / Інфографіка Соціологічної групи "Рейтинг"
Соцопитування було проведене 19-22 жовтня 2019 року серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.