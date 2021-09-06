Обращение будет касаться предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО – MNNA.

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Это будет сигналом для Кремля

Нардеп Алексей Гончаренко подал подписи о проведении заседания по обращению. Он подчеркнул, что статус MNNA не мешает Украине идти в НАТО.

Голосование за мой проект обращения в Раде будет служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе… Наша безопасность превыше всего! Держим строй!

– сказал Гончаренко.

По его словам, статус MNNA продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе.

Текст публикации Алексея Гончаренко:

Рада на внеочередном заседании рассмотрит обращение к Конгрессу относительно предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). Ориентировочно внеочередная сессия состоится в четверг!

Подал подписи о проведении внеочередного заседания по рассмотрению проекта Постановления об обращении к Конгрессу относительно предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA).

Подчеркиваю, что статус MNNA не мешает Украине идти в НАТО. И голосование за мой проект обращения в Раде будет служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе. Также предоставление Украине статуса MNNA продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе.

Наша безопасность превыше всего! Держим строй!

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