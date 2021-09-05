В заявлении посольства США обратили внимание на ряд обязательств России, которые она до сих пор не выполнила. В частности вспомнили о незаконно задержанных украинцах.

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Россия обязана освободить пленных

В американском посольстве подчеркнули, что у России есть немало обязательств согласно подписанным в Минске соглашениям. Прежде всего страна-агрессор должна допустить на украинско-российскую границу миссию ОБСЕ и освободить всех пленных.

Кроме того, Россия обязана вывести свои войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над ее территориями.

Посольство США призвало Россию выполнить все эти требования.

Первые Минские соглашения: коротко о главном

5 сентября 2014 года в столице Беларуси встретилась Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе.

Украину на встрече представлял второй президент Леонид Кучма.

В результате переговоров, стороны договорились о прекращении огня и обмене пленными. Договоренности в определенной степени были выполнены, но российскую агрессию они не остановили.

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Текст заявления посольства США

В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на украинско-российской границе и освободить незаконно задержанных лиц. Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины.