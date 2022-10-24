С 21 октября статус участника боевых действий могут получить лица, принимавшие участие в "мерах, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины".

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Кого добавили в список

Теперь его могут получить добровольцы Сил ТрО ВСУ. Статус участника боевых действий им предоставляется при условии, что они лично или в составе воинской части, учреждения или учреждения:

выполняли боевые (служебные) задания,

проводили разведывательные мероприятия,

получили ранения, контузии, увечья.

Благодаря изменениям участники ТРО на уровне с другими защитниками Украины смогут пользоваться льготами и гарантиями. Они определены действующим законодательством, в частности, Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Отметим, что еще в сентябре 2022 года Верховная Рада приняла за основу законопроект №7322, предусматривающий предоставление статуса участника боевых действий людям, которые не служат в ВСУ, но участвовали в военных действиях. Сейчас он готовится ко второму чтению.

Как получить статус участника боевых действий

Чтобы получить этот статус, нужно предоставить хотя бы один документ из утвержденного списка. Это могут быть подъемники или их копии:

боевых донесений,

журналов боевых действий,

вахтенных журналов,

полетных листов,

материалов специальных (должностных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.

Также участники боевых действий по собственному желанию могут добавлять другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения боевых заданий.

Обратите внимание! Ознакомиться со всеми изменениями, внесенными правительством Украины, можно по ссылке.

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