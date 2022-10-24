З 21 жовтня статус учасника бойових дій можуть отримати особи, які брали участь у "заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України".

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Кого додали у перелік

Тож тепер його можуть отримати добровольці Сил ТрО ЗСУ. Статус учасника бойових дій їм надається за умови, якщо вони особисто або у складі військової частини, установи чи закладу:

виконували бойові (службові) завдання,

проводили розвідувальні заходи,

отримали поранення, контузії, каліцтва.

Завдяки змінам учасники ТрО на рівні з іншими захисниками України матимуть змогу користуватися пільгами та гарантіями. Вони визначені чинним законодавством, зокрема Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Зазначимо, що ще у вересні 2022 року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 7322, який передбачає надання статусу учасника бойових дій людям, які не служать в ЗСУ, але брали участь у військових діях. Зараз він готується на друге читання.

Як отримати статус учасника бойових дій

Щоб отримати цей статус, потрібно надати хоча б один документ з затвердженого переліку. Це можуть бути витяги або їх копії:

бойових донесень,

журналів бойових дій,

вахтових журналів,

польотних листів,

матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Також учасники бойових дій за власним бажанням можуть додавати інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання ними бойових завдань.

Зверніть увагу! Ознайомитись з усіма змінами, які вніс уряд України, можна за посиланням.

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