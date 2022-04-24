Об этом чиновник сообщила в Учебно-тренировочном центре войск связи, который посетила в рамках визита в Полтаву, где ознакомилась с опытом обороны и текущей ситуацией в регионе.

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Юлия Лапутина напомнила, что, согласно обновленному законодательству, каждый защитник, непосредственно участвовавший в боевых действиях в составе бригад теробороны и добровольческих формирований территориальных общин, имеет право получить статус УБД и соответствующие социальные гарантии от государства.

Когда принимался закон, предоставляющий добровольцам право на получение статуса УБД с соответствующими социальными гарантиями, никто не знал, где развернется театр военных действий. Это право было предоставлено по всей Украине,

– рассказала глава Минветеранов.

Однако согласно Порядку предоставления статуса, получат его только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. Чиновник добавила, что при Министерстве по делам ветеранов будет действовать комиссия с участием представителей ведомств сектора безопасности и обороны, которая будет заниматься этими вопросами.

Юлия Лапутина совершила рабочий визит в Полтаву / Фото Минветеранов

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