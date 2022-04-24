Про це посадовиця повідомила у Навчально-тренувальному центрі військ зв'язку, який відвідала в межах візиту до Полтави, де ознайомилася з досвідом оборони та поточною ситуацією у регіоні.

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Юлія Лапутін нагадала, що, відповідно до оновленого законодавства, кожен захисник, який безпосередньо брав участь у бойових діях в складі бригад тероборони та добровольчих формувань територіальних громад, має право отримати статус УБД та відповідні соціальні гарантії від держави.

Коли приймався закон, який надає добровольцям право на отримання статусу УБД з відповідними соціальними гарантіями, ніхто не знав, де розгорнеться театр воєнних дій. Тож, це право було надано по усій Україні,

– розповіла глава Мінветеранів.

Проте, відповідно Порядку надання статусу отримають його тільки ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях. Посадовиця додала, що при Міністерстві у справах ветеранів діятиме комісія за участі представників відомств сектору безпеки та оборони, яка займатиметься цими питаннями.

Юлія Лапутіна здійснила робочий візит до Полтави / Фото Мінветеранів

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