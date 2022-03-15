До переліку ветеранів війни додали тих, хто воює у 2022 році
"За" проголосувало 344 депутати, повідомляє 24 канал. Всього на засідання Верховної Ради 15-го березня прийшло 345 народних обранців.
До теми В Україні воєнний стан продовжили до 25 квітня
Повідомляється, що до переліку ветеранів війни та членів сімей загиблих додали тих, хто воював у 2014 році та воює зараз – у 2022-у.
Загалом парламент ухвалив 20 законів, ключові серед яких:
- воєнний стан продовжили до 25 квітня;
- нардепа Іллю Киву позбавили депутатського мандата;
- схвалили податкові пільги на час війни;
- видатки на оборону збільшили на 67 мільярдів гривень;
- гарантії працевлаштування й виплати зарплати вчителям в умовах воєнного стану;
- поліцію наділили додатковими повноваженнями.
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