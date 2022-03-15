Автори закону відзначили, що на час воєнного стану слід наділити поліцію повноваженнями, необхідними для виконання покладених на неї завдань.
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Зокрема, доповнення стосуються:
- питань взаємодії органів і підрозділів Національної поліції з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними особами державної форми власності, у тому числі щодо військовополонених,
- забезпечення конвоювання та утримання затриманих осіб,
- розмінування та допуску поліцейських до проведення спеціальних вибухотехнічних робіт,
- представництва в Міжнародній організації кримінальної поліції – Інтерполі,
- врегулювання питання збирання біометричних даних осіб, у тому числі шляхом дактилоскопіювання,
- розширення переліку підстав для зупинки поліцейським транспортного засобу та його перевірки, а також перевірки водія та пасажирів.
Крім того, автори доповнили Дисциплінарний статут Національної поліції України новим розділом, який визначає особливості проведення в Національній поліції службового розслідування в період дії воєнного стану.
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