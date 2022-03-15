Авторы закона отметили, что на время военного положения следует наделить полицию полномочиями, необходимыми для выполнения возложенных на нее задач.

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В частности, дополнения касаются:

вопросов взаимодействия органов и подразделений Национальной полиции с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими лицами государственной формы собственности, в том числе о военнопленных,

обеспечение конвоирования и содержания задержанных лиц,

разминирование и допуск полицейских к проведению специальных взрывотехнических работ,

представительства в Международной организации уголовной полиции – Интерполе,

урегулирование вопроса сбора биометрических данных лиц, в том числе путем дактилоскопирование,

расширение перечня оснований для остановки полицейским транспортного средства и его проверки, а также проверки водителя и пассажиров.

Кроме того, авторы дополнили Дисциплинарный устав Национальной полиции Украины новым разделом, который определяет особенности проведения в Национальной полиции служебного расследования в период действия военного положения.

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