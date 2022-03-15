К перечню ветеранов войны добавили воюющих в 2022 году
"За" проголосовали 344 депутата, сообщает 24 канал. Всего на заседание Верховной Рады 15 марта пришло 345 народных избранников.
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Сообщается, что в список ветеранов войны и членов семей погибших добавили тех, кто воевал в 2014 году и воюет сейчас – в 2022-м.
В целом парламент принял 20 законов, ключевые из которых:
- военное положение продлили до 25 апреля;
- нардепа Илью Киву лишили депутатского мандата;
- одобрили налоговые льготы на время войны;
- расходы на оборону увеличили на 67 миллиардов гривен;
- гарантии трудоустройства и выплаты заработной платы учителям в условиях военного положения;
- полицию наделили дополнительными полномочиями.
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