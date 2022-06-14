Заведующая сектором "Кицманское бюро правовой помощи" Черновицкого местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Анжела Косинская объяснила, на каких основаниях человека могут лишить статуса ВПЛ.

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У человека со статусом ВПЛ есть определенные обязанности

Этот вопрос регулируется Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод внутриперемещенных лиц" и Порядка оформления и выдачи справки о взятии на учет внутриперемещенного лица, утвержденного постановлением Кабмина от 01 октября 2014 года № 509 "Об учете внутриперемещенных лиц".

Поэтому, согласно закону, человек со статусом ВПЛ должен :

соблюдать Конституцию и законы Украины и другие акты законодательства;

сообщать об изменении места жительства в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения в течение 10 дней со дня прибытия в новое место жительства. Там должны предоставить новую справку по месту фактического проживания или пребывания и удалить предыдущую.

Если же человек добровольно вернулся к покинутому постоянному месту жительства, то он должен уведомить об этом уполномоченный орган по месту получения справки не позднее чем за 3 дня до дня отъезда.

Обратите внимание: заявитель может подать в уполномоченный орган уведомление об изменении фактического места жительства, пребывания или о добровольном возвращении к покинутому постоянному месту жительства через Портал "Действие".

Когда статус ВПЛ могут отменить

Согласно закону, основанием для отмены действия такой справки является заявление об отказе от справки самого человека, а также:

уголовное правонарушение: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, террористический акт, вовлечение в совершение террористического акта, публичные призывы к совершению террористического содействие совершению террористического акта, финансирование терроризма, совершение уголовного преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка или военного уголовного преступления;

возвращение в заброшенное место постоянного проживания;

выезд за границу на постоянное место жительства;

представление ложных сведений.

Решение об отмене действия справки принимает руководитель уполномоченного органа по месту жительства и сообщает ВПЛ в течение трех дней со дня принятия такого решения.

Если же ВПЛ не сообщила о возвращении в заброшенное место постоянного проживания, то решение об отмене действия справки принимают на основании информации о длительном отсутствии человека по его месту жительства в течение более 60 дней.

Если человек имеет веские причины для столь длительного отсутствия по месту жительства, он должен обратиться с соответствующим письменным заявлением по месту жительства в уполномоченный орган. В таком случае разрешенный срок пребывания вне места жительства может быть увеличен до 90 дней.

К слову, если уполномоченный орган обнаружит, что человек подавал ложные сведения для получения справки ВПЛ, то гражданин должен возместить расходы местного бюджета, то есть вернуть деньги.

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