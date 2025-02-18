Такая услуга заработает в ближайшие дни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

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Как можно получить статусы ЛИВВ и ЧСЗ

В Министерстве по делам ветеранов говорят, что получить статус лица с инвалидностью вследствие войны и статус члена семьи погибшего защитника или защитницы можно путем подачи заявления в ближайший ЦНАП или же через Дию. Эту услугу Минветеранов цифровизировало совместно с Минцифрой.

Однако там отмечают, что подать заявление через Центр предоставления административных услуг без заполнения бумажной формы могут только те лица, которые имеют РНУКПН (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика). Его рассмотрение и принятие решения о предоставлении статуса может длиться до 30 дней.

Мы создаем государство без барьеров, где ветераны и их семьи могут быстро получать важные услуги без бюрократии. Это больше, чем цифровизация – это забота о тех, кто в этом больше всего нуждается,

– говорит министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

Кто может получить статусы ЛИВВ и ЧСЗ

Статус члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы имеют право получить:

родители;

один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;

дети, которые не имеют (и не имели) своих семей;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести;

иждивенцы погибшего (умершего), которым в связи с этим выплачивается пенсия.

Тогда как статус лица с инвалидностью вследствие войны могут получить военнослужащие и члены добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ), которые получили ранения, травмы или увечья во время защиты Украины.