Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Дианы Терновой для РБК-Украина.

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В чем разница между статусами?

Адвокат рассказала, что исключение из воинского учета – это процедура, которая полностью лишает человека статуса военнообязанного. Такое лицо не подлежит мобилизации, не обязано появляться в ТЦК и СП и освобождено от учетных обязанностей.

В свою очередь, снятие с учета – только временное. Такого человека исключают из списков конкретного ТЦК, например, из-за смены места регистрации. После устранения причин лицо снова должно стать на учет уже в другом ТЦК и СП.

Исключить из учета могут тех людей, кто:

умерли или пропали без вести (официально),

потеряли гражданство Украины,

признаны непригодными к службе,

достигли предельного возраста пребывания в запасе.



Также адвокат подчеркнула, что после 18 мая 2024 года, с изменениями в законе о мобилизации, основания для обеих процедур обновлены. Речь идет о статье 37 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Так что, мобилизовать исключенного с воинского учета не могут, а у тех, кто снят с воинского учета, это все еще возможно.