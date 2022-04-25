Сейчас все понимают, что ставка на Украину – выигрышная. Об этом украинский лидер сказал в своем свежем видеообращении, передает 24 канал.

Важно Зеленский обратился к украинцам в начале третьего месяца войны

Зеленский вспомнил, как еще месяц назад приходилось убеждать разные государства, что ставка на Украину выигрышная, однако теперь все это и так знают.

Благодаря храбрости, мудрости наших защитников, благодаря смелости всех украинцев, всех украинок – наше государство – это настоящий символ борьбы за свободу. Все в мире – и даже те, кто нас не поддерживает открыто – соглашаются, что именно в Украине сейчас решается судьба Европы, судьба глобальной безопасности, судьба демократической системы,

– сказал президент.

Россия начала против Украины наступление по многим направлениям. Ракетные удары, авианалеты, артиллерия, танки – враг использовал все. Российские войска не жалели ничего.

"Средств, чтобы убивать нас, убивать украинцев и разрушать нашу землю. За два месяца они использовали против нас более тысячи ста ракет. Бесчисленное количество авиабомб, артиллерии. Они пытали, грабили, расстреливали. Они минировали нашу землю. Превращали мирные города и села в ад. Часть украинских городов и общин уничтожили прямо до камня. Но так ничего и не достигли. И не достигнут", – подчеркнул Зеленский.

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