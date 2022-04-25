Зараз же усі розуміють, що ставка на Україну – виграшна. Про це український лідер сказав у своєму свіжому відеозверненні, передає 24 канал.

Важливо Зеленський звернувся до українців на початку третього місяця війни

Зеленський згадав, як ще місяць тому доводилось переконувати різні держави, що ставка на Україну – виграшна, однак тепер всі це і так знають.

Завдяки хоробрості, мудрості наших захисників, завдяки сміливості всіх українців, всіх українок – наша держава це справжній символ боротьби за свободу. Всі у світі – і навіть ті, хто нас не підтримує відкрито – погоджуються, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи, доля глобальної безпеки, доля демократичної системи,

– сказав президент.

Росія розпочала проти України наступ за багатьма напрямками. Ракетні удари, авіанальоти, артилерія, танки – ворог використовував все. Російські війська не шкодували нічого.

"Засобів, щоб вбивати нас, вбивати українців і руйнувати нашу землю. За два місяці вони використали проти нас більше тисячі ста ракет. Незліченну кількість авіабомб, артилерії. Вони катували, грабували, розстрілювали. Вони мінували нашу землю. Перетворювали мирні міста і села на пекло. Частину українських міст і громад знищили просто до каміння. Але так нічого і не досягли. І не досягнуть", – підкреслив Зеленський.

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