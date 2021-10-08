Нынешний этап этой грузинской драмы начался осенью 2020 года. Тогда в стране прошли парламентские выборы, по итогам которых власть удержали в руках заклятые враги Михеила Саакашвили – партия "Грузинская мечта".

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Саакашвили был лицом оппозиции

Соратники Михаила Николозовича из партии "Единое национальное движение" очередную победу, как они их называют "мечтунов", не признали. Они объявили результаты голосования сфальсифицированными и пригрозили акциями гражданского неповиновения.

Масла в огонь подливало то обстоятельство, что лицом оппозиции, пускай тогда и не претендовавшим на государственные посты, был украинский гражданин Саакашвили.

Тогда как за партией власти стоял олигарх Бидзина Иванишвили, до 2011 года бывший российским гражданином и, по слухам, до сих пор владеющий собственностью в России.



Бидзина Иванишвили может владеть собственностью в России / Фото Getty Images

Иванишвили тоже ни на какие посты не претендовал. Но все прекрасно знали, что "Грузинская мечта" – его партия.

Кроме этих двух тяжеловесов грузинской политики, в выборах в 2020 году принимали участие партии и поменьше. Им тоже не понравился результат голосования и они подключились к борьбе с теми, кто был объявлен победителями. С этими небольшими партиями людям Иванишвили удалось договориться весной 2021 года.

"Грузинская мечта" пообещала провести досрочные парламентские выборы, если на муниципальных (те, которые закончились совсем недавно) ее кандидаты получат меньше 43% голосов.

По сути, мало что значащие муниципальные выборы должны были превратиться в референдум о доверии власти. Но этого не случилось.

"Грузинской мечте" совсем не хотелось идти на уступки маленьким партиям. На соглашение она пошла, ведь рассчитывала, что к нему присоединятся и люди Саакашвили.

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Но шло время. "Единое национальное движение" продолжало хаять власть и не демонстрировало никакой готовности договариваться. Иванишвили в сердцах махнул рукой на все соглашения и через своих политиков объявил, что подпись под документом партия отзывает.

Вот, казалось бы, и конец истории: нет соглашения – значит все остались при своем. Однако в сентябре партия Саакашвили внезапно присоединилась к уже не действующим договоренностям.

Никакие заявления власти о том, что поезд ушел и договариваться надо вовремя, на национальное движение не действовали. Они действительно решили продемонстрировать свою силу и вернуть контроль над Грузией.



Партия Саакашвили присоединилась к не действующим договоренностям / Фото Getty Images

Если бы это было не всерьез, а оппозиционеры не верили в то, что смогут выгнать Иванишвили и что их поддержит улица, как поддержала их же во время Революции роз, Саакашвили вряд ли отправился бы в Тбилиси.

Саакашвили не мог остаться в стороне

С простой человеческой точки зрения его понять сложно. Ну зачем отправляться туда, где тебя ищут полиция и спецслужбы, где заведено уже куча уголовных дел и даже есть уже заочные довольно строгие приговоры?

Но если оценивать его действия как политика, то все становится на свои места. Михеил Саакашвили просто не мог остаться в стороне от того, что в его окружении воспринималось едва ли не как гарантированная победа.

По какой-то таинственной причине сам Михаил Николозовоич и люди рядом с ним поверили в то, что власть Иванишвили падет по итогам октябрьского голосования.

Мог ли бывший президент, основатель и идеолог главной оппозиционной партии стоять в стороне от того, что должно было стать его тримуфом? Позволил бы он кому-то другому принимать полномочия от низложеных приближенных Иванишвили, когда это низложение казалось ему неизбежным?

Конечно нет. Это должна была быть его победа, триумф. Он готов был встать во главе полков, идущих принимать капитуляцию грозного противника.

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Но вот только полки эти не пришли, да и противник не демонстрировал никаких признаков того, что даст легко себя разгромить.

Комментаторы и политологи будут еще очень долго выяснять, что же привело к такому просчету, кто или что заставило опытного политика настолько переоценить свои силы и так недооценить оппонента.

Возможно, ответ на этот вопрос кроется в том, что поймавший кураж политик вновь и вновь хочет испытывать чувство своей незаменимости и важности.

Ему тесно было в роли областного головы, он был незаметен во главе офиса реформ, а роль вдохновителя нового майдана, которую Саакашвили играл в 2017 году, многим показалась скорее комической, чем серьезной.

Он был президентом целой страны, человеком, который руководил миллионами, портреты которого висели в сотнях кабинетов. Ради того, чтобы это вернуть и вновь почувствовать этот кураж, можно и рискнуть, закрыть глаза на рациональные доводы против довольно авантюрного предприятия.

Вот он и рискнул. В этот раз его ставка не сыграла, но у опытного хитрого и хваткого Саакашвили наверняка есть еще пара ходов в запасе. Нам остается только наблюдать за тем, куда приведут его эти ходы: на свободу или к новым, возможно, еще более серьезным проблемам.