По факту в Грузии с новой силой вспыхнул политический кризис. Он длиться уже около года между пророссийской "Грузинской мечтой" и более демократической оппозицией.
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И возвращение, а дальше и арест Саакашвили, на самом деле, загнал в ловушку правящую партию, ведь есть 3 вероятных исхода грузинского кризиса, и во всех лично Саакашвили имеет шансы выйти победителем.
Возвращение Саакашвили
Хотя сам факт возвращения политика в страну, где он не был с 2013 года, выглядит самоубийственно. Ведь против него открыта масса уголовных дел:
- злоупотребление властью;
- растрата госимущества;
- разгон оппозиционных митингов в 2007 году;
- захват телеканала.
На Саакашвили даже пытались повесить убийство бизнесмена. В итоге, на сегодняшний день, по двум делам уже вынесен приговор – 6 лет тюрьмы.
Напомню, 1 октября грузинские власти заявили об аресте экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже задержали еще троих его соратников, которые по данным следствия, помогали политику прибыть в страну.
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Сразу после ареста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку, требуя допуска к себе украинского консула. Так как Саакашвили является гражданином Украины, Киеву придется вмешаться в эту историю.
Что думает Зеленский
В Офисе Президента Зеленского уже заявили, что разочарованы поведением грузинских властей, а МИД Украины требует прозрачного расследования и обещает полностью сопровождать дело Саакашвили.
Хотя в то же время Владимир Зеленский считает, что такое решения главы Национального совета реформ в Украине было неправильным, но еще нужно разобраться во всех мотивах побудивших его пойти на такой шаг.
В Грузии поспешили заверить, что скандал вокруг Саакашвили не должен повлиять на отношения Киева и Тбилиси.
Но скандал точно будет и он разворачивается уже сейчас, ведь президент Зеленский уже заявил, что обязательно вернет в Украину Саакашвили.
Зеленский подчеркнул, что Украина всегда возвращает своих граждан домой, и Саакашвили не должен стать исключением. Хотя грузинские власти добавляют – ни при каких условиях не выдадут бывшего президента Украине.
Но, может ли Саакашвили действительно называть себя узником Путина и с чего вообще заварился весь скандал с его возвращением? Давайте разберемся.
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Итак, возвращение Саакашвили в Грузию совпало с периодом местных выборов. Грузинская оппозиция называет эти выборы своеобразным референдумом доверия народа к правящей партии "Грузинская мечта", которой не формально руководит пророссийский олигарх Бидзина Иванишвили.
Саакашвили было важно мобилизовать электорат оппозиционной партии "Единое национальное движение", почетным лидером которой он и является. Было очень важно не допустить того, чтобы "Грузинская мечта" набрала большинство.
Здесь вопрос не только в том, что сторонники Саакашвили заняли бы больше постов в местных органах власти. Всё куда сложнее. Эти выборы должны были стать триггером к объявлению внеочередных парламентских выборов.
Что к этому привело?В Грузии уже год длится затяжной политический кризис после выборов в парламент в 2020 году. Тогда, как говорит оппозиция, с помощью фальсификаций пророссийской "Грузинской мечте" удалось заполучить 90 из 150 мест в парламенте. Эта победа сопровождалась массовыми протестами. И тогда же оппозиция объявила бойкот работе парламента, который продлился почти полгода. Пока в ситуацию не вмешался ЕС.
Весной 2021 года президент ЕС Шарль Мишель выступил таким себе посредником в переговорах власти и оппозиции в Грузии. Позже к этим переговорам подключились и представители США. В результате переговоров казалось, что политика Грузии идет на поправку.
Шарль Мишель выступил посредником / Фото пресслужбы ОП
Оппозиция прекратила бойкот, а правящая партия пообещала провести судебную и избирательную реформы с привлечением оппозиционеров. Тогда же было условлено, что если партия "Грузинская мечта" на местных выборах наберет меньше 43% поддержки по всей стране, она обязуется провести новые выборы в парламент.
Поэтому Саакашвили было так важно вернуться, призвать своих сторонников к протесту и не дать победить "Грузинской мечте". И Саакашвили это почти удалось.
По результатам выборов "Грузинская мечта" набрала почти 47% голосов, а "Единое национальное движение" Саакашвили – почти 31%. Но в нескольких крупных городах Грузии, в том числе и в Тбилиси, провластные кандидаты на пост мэра так и не смогли победить в первом туре.
Поэтому партия Саакашвили пытается бороться за эти посты, чтобы сломить ситуацию. Чтобы мотивировать избирателей не сдаваться, Саакашвили даже написал письмо обращаясь к своим сторонникам с призывом идти до конца.
Более того, возвращение Саакашвили в страну вызвало и волну протестов. Например, в понедельник, 4 октября, в городе Рустави, где и содержат политика в СИЗО на улицы вышли около 3 тысяч человек с требованием освободить Саакашвили.
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К тому же к протестам в Тбилиси призвал и нынешний глава партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Поэтому, похоже, что протестное движение только начинается.
Может ли Саакашвили назвать себя узником Путина
Теперь давайте разберемся – почему Саакашвили называет себя узником Путина? И здесь речь идет не лично о Путине, конечно, а о пророссийском олигархе Бидзине Иванишвили. Именно его называют теневым правителем страны, и он является руководителем "Грузинской мечты".
Здесь важно сделать небольшой исторический экскурс. В 2012 году именно Грузинская мечта отобрала власть в парламенте и правительстве. Но даже на этом фоне, через год Саакашвили ушел с поста президента, обеспечив мирную передачу власти.
Саакашвили считает себя узником Путина / Фото "РБК-Украина"
Но вскоре, режим Иванишвили превратился в режим "антиСаакашвили" и новая система начала мстить вчерашним реформаторам. Из-за чего бывший президент был вынужден бежал из страны.
Сам Иванишвили довольно тесно связан с Кремлем, ведь свою бизнес империю он начал строить именно в России, имея при этом российское гражданство. Владеет Иванишвили и довольно крупным пакетом акций российского "Газпрома", а американские конгрессмены еще в 2012 называли его личным другом Путина.
Поэтому Саакашвили сегодня и заявляет, что является заложником лично Путина. Что ждет Саакашвили дальше? Давайте разберем 3 возможных сценария развития событий.
Сценарии развития событий с Саакашвили
Если Саакашвили, с помощью протестов и локальных побед на местных выборах удастся добиться досрочного голосования в грузинский парламент, его партия "Единое национальное движение" имеет все шансы получить большинство. Тогда Саакашвили выйдет настоящим героем прямо из тюрьмы.
Если же так называемая революция провалится и "Грузинская места" сохранит за собой власть, оставив Саакашвили за решеткой, то это станет сущим кошмаром для режима Иванишвили. Сценарии развития событий:
- во-первых, сторонники Саакашвили весь период его заключения будут создавать политическую турбулентность в стране;
- во-вторых, не стоит забывать и о давлении со стороны Запада, который уже сегодня призывает грузинскую власть к справедливому отношению к политзаключенному;
- третий сценарий – в случае поражения, режим Иванишвили вынудят освободить Саакашвили Украина и всё тот же Запад.
Во-первых Саакашвили украинский гражданин, а потому Украина может требовать экстрадиции политика. Во-вторых, грузинская власть сама себя загоняет в ловушку.
Например, накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал достаточно неосторожное заявление, которое только доказывает, что Саакашвили арестовали не по уголовным делам, а именно как политического заключенного.
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Конечно же, такие высказывания точно не останутся без внимания на Западе. Поэтому там будут требовать освобождения Саакашвили.
Резюмируя, отправляясь в Грузию, Саакашвили, похоже, просчитал любые варианты исхода событий, и похоже, он в любом случае выйдет из этой истории победителем.