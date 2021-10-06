По факту в Грузии с новой силой вспыхнул политический кризис. Он длиться уже около года между пророссийской "Грузинской мечтой" и более демократической оппозицией.

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И возвращение, а дальше и арест Саакашвили, на самом деле, загнал в ловушку правящую партию, ведь есть 3 вероятных исхода грузинского кризиса, и во всех лично Саакашвили имеет шансы выйти победителем.

Возвращение Саакашвили

Хотя сам факт возвращения политика в страну, где он не был с 2013 года, выглядит самоубийственно. Ведь против него открыта масса уголовных дел:

злоупотребление властью;

растрата госимущества;

разгон оппозиционных митингов в 2007 году;

захват телеканала.

На Саакашвили даже пытались повесить убийство бизнесмена. В итоге, на сегодняшний день, по двум делам уже вынесен приговор – 6 лет тюрьмы.

Напомню, 1 октября грузинские власти заявили об аресте экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже задержали еще троих его соратников, которые по данным следствия, помогали политику прибыть в страну.

Саакашвили задержали в Грузии: смотрите видео



Сразу после ареста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку, требуя допуска к себе украинского консула. Так как Саакашвили является гражданином Украины, Киеву придется вмешаться в эту историю.

Что думает Зеленский

В Офисе Президента Зеленского уже заявили, что разочарованы поведением грузинских властей, а МИД Украины требует прозрачного расследования и обещает полностью сопровождать дело Саакашвили.

Хотя в то же время Владимир Зеленский считает, что такое решения главы Национального совета реформ в Украине было неправильным, но еще нужно разобраться во всех мотивах побудивших его пойти на такой шаг.

В Грузии поспешили заверить, что скандал вокруг Саакашвили не должен повлиять на отношения Киева и Тбилиси.

Но скандал точно будет и он разворачивается уже сейчас, ведь президент Зеленский уже заявил, что обязательно вернет в Украину Саакашвили.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда возвращает своих граждан домой, и Саакашвили не должен стать исключением. Хотя грузинские власти добавляют – ни при каких условиях не выдадут бывшего президента Украине.

Кстати! Сам Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за слова поддержки и заявил ,что он является личным узником Путина.

Но, может ли Саакашвили действительно называть себя узником Путина и с чего вообще заварился весь скандал с его возвращением? Давайте разберемся.

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Итак, возвращение Саакашвили в Грузию совпало с периодом местных выборов. Грузинская оппозиция называет эти выборы своеобразным референдумом доверия народа к правящей партии "Грузинская мечта", которой не формально руководит пророссийский олигарх Бидзина Иванишвили.

Саакашвили было важно мобилизовать электорат оппозиционной партии "Единое национальное движение", почетным лидером которой он и является. Было очень важно не допустить того, чтобы "Грузинская мечта" набрала большинство.

Здесь вопрос не только в том, что сторонники Саакашвили заняли бы больше постов в местных органах власти. Всё куда сложнее. Эти выборы должны были стать триггером к объявлению внеочередных парламентских выборов.

Что к этому привело? В Грузии уже год длится затяжной политический кризис после выборов в парламент в 2020 году. Тогда, как говорит оппозиция, с помощью фальсификаций пророссийской "Грузинской мечте" удалось заполучить 90 из 150 мест в парламенте. Эта победа сопровождалась массовыми протестами. И тогда же оппозиция объявила бойкот работе парламента, который продлился почти полгода. Пока в ситуацию не вмешался ЕС.

Весной 2021 года президент ЕС Шарль Мишель выступил таким себе посредником в переговорах власти и оппозиции в Грузии. Позже к этим переговорам подключились и представители США. В результате переговоров казалось, что политика Грузии идет на поправку.



Шарль Мишель выступил посредником / Фото пресслужбы ОП

Оппозиция прекратила бойкот, а правящая партия пообещала провести судебную и избирательную реформы с привлечением оппозиционеров. Тогда же было условлено, что если партия "Грузинская мечта" на местных выборах наберет меньше 43% поддержки по всей стране, она обязуется провести новые выборы в парламент.

Отметим! Правда позже партия Иванишвили от этой идеи отказалась, ведь почувствовала для себя реальную опасность потерять власть.

Поэтому Саакашвили было так важно вернуться, призвать своих сторонников к протесту и не дать победить "Грузинской мечте". И Саакашвили это почти удалось.

По результатам выборов "Грузинская мечта" набрала почти 47% голосов, а "Единое национальное движение" Саакашвили – почти 31%. Но в нескольких крупных городах Грузии, в том числе и в Тбилиси, провластные кандидаты на пост мэра так и не смогли победить в первом туре.

Поэтому партия Саакашвили пытается бороться за эти посты, чтобы сломить ситуацию. Чтобы мотивировать избирателей не сдаваться, Саакашвили даже написал письмо обращаясь к своим сторонникам с призывом идти до конца.

Более того, возвращение Саакашвили в страну вызвало и волну протестов. Например, в понедельник, 4 октября, в городе Рустави, где и содержат политика в СИЗО на улицы вышли около 3 тысяч человек с требованием освободить Саакашвили.

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К тому же к протестам в Тбилиси призвал и нынешний глава партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Поэтому, похоже, что протестное движение только начинается.

Может ли Саакашвили назвать себя узником Путина

Теперь давайте разберемся – почему Саакашвили называет себя узником Путина? И здесь речь идет не лично о Путине, конечно, а о пророссийском олигархе Бидзине Иванишвили. Именно его называют теневым правителем страны, и он является руководителем "Грузинской мечты".

Здесь важно сделать небольшой исторический экскурс. В 2012 году именно Грузинская мечта отобрала власть в парламенте и правительстве. Но даже на этом фоне, через год Саакашвили ушел с поста президента, обеспечив мирную передачу власти.



Саакашвили считает себя узником Путина / Фото "РБК-Украина"

Но вскоре, режим Иванишвили превратился в режим "антиСаакашвили" и новая система начала мстить вчерашним реформаторам. Из-за чего бывший президент был вынужден бежал из страны.

Сам Иванишвили довольно тесно связан с Кремлем, ведь свою бизнес империю он начал строить именно в России, имея при этом российское гражданство. Владеет Иванишвили и довольно крупным пакетом акций российского "Газпрома", а американские конгрессмены еще в 2012 называли его личным другом Путина.

Кроме того! Иванишвили, придя к власти, заявил, что в в оккупации Кремлем Абхазии и Южной Осетии виновата не Россия, а Саакашвили, который, якобы, и спровоцировал войну. А потому не стоит с Россией ссорится.

Поэтому Саакашвили сегодня и заявляет, что является заложником лично Путина. Что ждет Саакашвили дальше? Давайте разберем 3 возможных сценария развития событий.

Сценарии развития событий с Саакашвили

Если Саакашвили, с помощью протестов и локальных побед на местных выборах удастся добиться досрочного голосования в грузинский парламент, его партия "Единое национальное движение" имеет все шансы получить большинство. Тогда Саакашвили выйдет настоящим героем прямо из тюрьмы.

Если же так называемая революция провалится и "Грузинская места" сохранит за собой власть, оставив Саакашвили за решеткой, то это станет сущим кошмаром для режима Иванишвили. Сценарии развития событий:

во-первых, сторонники Саакашвили весь период его заключения будут создавать политическую турбулентность в стране;

во-вторых, не стоит забывать и о давлении со стороны Запада, который уже сегодня призывает грузинскую власть к справедливому отношению к политзаключенному;

третий сценарий – в случае поражения, режим Иванишвили вынудят освободить Саакашвили Украина и всё тот же Запад.

Во-первых Саакашвили украинский гражданин, а потому Украина может требовать экстрадиции политика. Во-вторых, грузинская власть сама себя загоняет в ловушку.

Например, накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал достаточно неосторожное заявление, которое только доказывает, что Саакашвили арестовали не по уголовным делам, а именно как политического заключенного.

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Конечно же, такие высказывания точно не останутся без внимания на Западе. Поэтому там будут требовать освобождения Саакашвили.

Резюмируя, отправляясь в Грузию, Саакашвили, похоже, просчитал любые варианты исхода событий, и похоже, он в любом случае выйдет из этой истории победителем.