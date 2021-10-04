По словам Ираклия Гарибашвили, план якобы был таким: во время кульминации и мобилизации 10 тысяч людей полиции пришлось бы задержать Саакшвили. А также, возможно, использовать спецтехнику.

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"В это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров. Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства.

Заграницей показали бы, как здесь убивают оппозиционных лидеров. Тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов", – сказал премьер.

Политик планировал акцию

Саакашвили тайно приехал в Грузию 1 октября накануне выборов в местные органы власти, чтобы поддержать свою партию "Единое национальное движение", которая выступает против провластной "Грузинской мечты".

Он действительно планировал проведение акции в Тбилиси 3 октября после выборов, но не получилось. Его задержали и отправили в следственный изолятор.

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Действия оппозиции

Нынешние выборы в органы местной власти крайне важны для Грузии. В стране продолжается политический кризис. После парламентских выборов год назад оппозиция:

обвинила власть в фальсификации результатов;

отказалась их признавать и брать мандаты, что заблокировало работу законодательного органа страны.

В ситуацию вмешался Европейский Союз. При посредничестве Брюсселя провластная партия олигарха Бидзина Иванишвили "Грузинская мечта" пошла на сделку с оппозицией, в состав которой входит и движение Саакашвили.

Что известно о соглашении? Договоренности предусматривали проведение судебной и избирательной реформ с участием оппозиционных сил. А завершением кризиса должны были стать нынешние местные выборы. По соглашению, если на них "Грузинская мечта" набирает меньше 43% голосов, то в следующем году объявляются досрочные парламентские выборы.

Все эти шаги должны стабилизировать ситуацию в Грузии, к чему так стремятся рядовые грузины.

Эти выборы важны, чтобы ситуация в стране стала более спокойной. Это важно для нашего лучшего будущего, когда люди смогут жить без споров и обид между оппозицией и "Грузинской мечтой",

– поделилась жительница Тбилиси Нана Нарімандзе.

Результаты выборов

Поэтому большая часть грузин 2 октября пошли на избирательные участки. Явка, по данным грузинского ЦИК, была на приемлемом уровне – почти 51%. Правящей "Грузинской мечте" удалось закрепить свои позиции. Она финишировала первой, как и на прошлогодних парламентских выборах.

Партию олигарха Иванишвили поддержали почти 47% граждан. "Единое национальное движение" Саакашвили заняло вторую строчку. За эту политсилу отдали свои голоса более 30% грузин.

Отметим! Политикам из "Грузинской мечты" не удалось победить на выборах мэров в 5 крупнейших городах Грузии, в том числе и в Тбилиси. Поэтому там будут проводить второй тур.

За столицу сразятся экс-мер и один из лидеров "Грузинской мечты", бывший футболист Каха Каладзе и лидер оппозиционного "Единого национального движения" Ника Мелия.

Я уверен, что победа оппозиции, прежде всего в Тбилиси, проложит путь к досрочным выборам в Грузии. Это только вопрос времени. Мы точно будем иметь досрочные выборы в Грузии, и наша победа на них поможет освободить бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из тюрьмы. Ника Мелия Лидер "Единого национального движения"

Освобождать Саакашвили взялся и Владимир Зеленский. Так как он сам в 2019 году вернул бывшему грузинскому президенту украинское гражданство. А в 2020 году предложил возглавить исполнительный комитет Национального совета реформ.

"Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, которые мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины. Поэтому его это тоже касается", – подчеркнул Зеленский.

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Пока официальный Тбилиси не стремится отпускать Саакашвили на его вторую родину. Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что основатель "Единого национального движения" сможет вернуться в Украину только после того, как отбудет наказание, установленное ему грузинским судом.

На Родине Саакашвили проходит по четырем делам. По двум его уже осудили заочно. Он получил 6 лет лишения свободы за нападение на политика Гелашвили. И 3 года – за злоупотребление служебным положением, когда во время своего президентства досрочно освободил из тюрьмы нескольких бывших чиновников МВД.

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