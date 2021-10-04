За словами Іраклія Гарібашвілі, план нібито був такий: під час кульмінації і мобілізації 10 тисяч людей поліції довелося б затримати Саакшвілі. А також, можливо, використовувати спецтехніку.

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"У цей час однією з версій розглядалося вбивство в метушні кількох опозиційних лідерів. Це було однією з версій їхнього плану з метою делегітимізації нашого керівництва.

За кордоном показали б, як тут вбивають опозиційних лідерів. Тоді б вони зажадали відставки уряду і призначення позачергових виборів", – сказав прем'єр.

Політик планував акцію

Саакашвілі таємно приїхав до Грузії 1 жовтня напередодні виборів до місцевих органів влади, аби підтримати свою партію "Єдиний національний рух", яка виступає проти привладної "Грузинської мрії".

Він дійсно планував проведення акції у Тбілісі 3 жовтня після виборів, але не вийшло. Його затримали і відправили до слідчого ізолятора.

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Дії опозиції

Цьогорічні вибори до органів місцевої влади вкрай важливі для Грузії. В країні триває політична криза. Після парламентських виборів рік тому опозиція:

обвинуватила владу у фальсифікації результатів;

відмовилася їх визнавати і брати мандати, що заблокувало роботу законодавчого органу країни.

У ситуацію втрутився Європейський Союз. За посередництва Брюсселя привладна партія олігарха Бідзіна Іванішвілі "Грузинська мрія" пішла на угоду з опозицією, до складу якої входить і рух Саакашвілі.

Що відомо про угоду? Домовленості передбачали проведення судової і виборчої реформ за участі опозиційних сил. А завершенням кризи мали стати цьогорічні місцеві вибори. За угодою, якщо на них "Грузинська мрія" набирає менше, ніж 43% голосів, то наступного року оголошуються дострокові парламентські вибори.

Всі ці кроки мали б стабілізувати ситуацію в Грузії, чого так прагнуть пересічні грузини.

Ці вибори важливі, щоб ситуація в країні стала спокійнішою. Це важливо для нашого кращого майбутнього, коли люди зможуть жити без суперечок і образ між опозицією і "Грузинською мрією",

– поділилась жителька Тбілісі Нана Нарімандзе.

Результати виборів

Відтак більша частина грузин 2 жовтня пішли на виборчі дільниці. Явка, за даними грузинського ЦВК, була на прийнятному рівні – майже 51%. Провладній "Грузинській мрії" вдалося закріпити свої позиції. Вона фінішувала першою, як і на тогорішніх парламентських виборах.

Партію олігарха Іванішвілі підтримали маже 47% громадян. "Єдиний національний рух" Саакашвілі посів другу сходинку. За цю політсилу віддали свої голоси понад 30% грузин.

Відзначимо! Політикам з "Грузинської мрії" не вдалося перемогти на виборах мерів у 5 найбільших містах Грузії, зокрема і в Тбілісі. Відтак там проводитимуть другий тур.

За столицю змагатимуться ексмер і один з лідерів "Грузинської мрії", колишній футболіст Каха Каладзе та лідер опозиційного "Єдиного національного руху" Ніка Мелія.

Я впевнений, що перемога опозиції, насамперед у Тбілісі, прокладе шлях до дострокових виборів у Грузії. Це лише питання часу. Ми точно матимемо дострокові вибори в Грузії і наша перемога на них допоможе звільнити колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі з тюрми. Ніка Мелія Лідер "Єдиного національного руху"

Звільняти Саакашвілі взявся і Володимир Зеленський. Адже він сам у 2019 році повернув колишньому грузинському президенту українське громадянство. А у 2020 році запропонував очолити виконавчий комітет Національної ради реформ.

"Я як президент України займаюся постійно тим, що повертаю громадян України різними можливостями, які у мене є, які мені надала влада. Пан Саакашвілі є громадянином України. Тому його це також стосується", – наголосив Зеленський.

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Поки офіційний Тбілісі не прагне відпускати Саакашвілі на його другу батьківщину. Грузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі заявив, що засновник "Єдиного національного руху" зможе повернутися в Україну лише після того, як відбуде покарання, встановлене йому грузинським судом.

На Батьківщині Саакашвілі проходить по чотирьох справах. По двох його вже засудили заочно. Він отримав 6 років позбавлення волі за напад на політика Гелашвілі. І 3 роки – за зловживання службовим становищем, коли за свого президентства достроково звільнив з в'язниці кількох колишніх чиновників МВС.

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