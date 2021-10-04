За даними прокуратури Грузії, працівники порту у місті Зураб і Шалве Цоцорія допомагали Саакашвілі. Саме вони відвезли політика на своєму автомобілі в одне з селищ регіону Самегрело.

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Звідти Саакашвілі вирушив до Тбілісі.

Саакашвілі не впізнали патрульні

  • Соратниця Саакашвілі та учасниця "Єдиного національного руху" Ека Херхеулідзе розповіла, що місцеві патрульні просто не впізнали політика.
  • Незадовго до затримання автомобіль Саакашвілі зупинили патрульні.
  • Ймовірною причиною сам політик назвав перевищення швидкості. Саакашвілі саме прямував з Батумі до Тбілісі.
  • Патрульні виписали штраф, однак не впізнали політика.
  • Саакашвілі розповів: це могло статися через те, що він був у захисній масці.
  • За словами Херхеулідзе, декілька днів до затримання Саакашвілі перебував у Грузії.
  • Він ходив вулицями. Однак перехожі також його не впізнавали.
  • Водночас правоохоронці Грузії спростовують ці інформацію.
  • Там переконують, що весь час знали: Саакашвілі перебуває на батьківщині.