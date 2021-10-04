Про це розповіла соратниця Саакашвілі та учасниця "Єдиного національного руху" Ека Херхеулідзе. За її словами, про цей випадок їй розказав сам політик уже під час зустрічі у в'язниці.
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Патрульні не впізнали Саакашвілі
Херхеулідзе уточнила, що автомобіль із Саакашвілі зупинили, ймовірно, через перевищення швидкості. Патрульні оштрафували водія дорогою з Батумі до Тбілісі, однак політика не впізнали. Можливо тому, що на ньому була медична маска.
Ці кадри є, їх зафіксували камери відеоспостереження.
Політикиня зауважила, що Саакашвілі перебував у Грузії впродовж 4 днів до моменту затримання. Він також прогулявся по Батумському бульвару - популярному туристичному місці в столиці Аджарії, однак перехожі його також не впізнали.
Він сказав, що розповість усе пізніше. Про те, скільки днів був у дорозі та як добирався до Грузії.
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Чинна влада Грузії заперечує такі покази. За їхньою інформацією, правоохоронці увесь час знали про те, що Саакашвілі на батьківщині та відслідковували його маршрут. Мовляв, не затримували свідомо, оскільки вичікували на найкращий для цього момент.
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Затримання Саакашвілі в Грузії: що відомо
- Президент Грузії у 2004 – 2013 роках Міхеіл Саакашвілі вперше за 8 років повернувся на батьківщину.
- На своїй сторінці у фейсбуці політик повідомив про це 1 жовтня 2021 року.
- Грузинська влада впродовж усього дня заперечувала цей факт, поки не повідомила про його затримання у Тбілісі.
- Раніше Саакашвілі визнали винним у низці службових правопорушень, зокрема за причетність до побиття 2005 року депутата Валерія Гелашвілі, та засудили до 6 років ув'язнення.
- Після затримання 1 жовтня його відправили до в'язниці №12 в місті Руставі, за 30 кілометрів від столиці.
- Третій президент Грузії оголосив голодування та вимагає зустрічі з послом України, оскільки він має українське громадянство з 2019 року.