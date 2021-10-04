Об этом рассказала соратница Саакашвили и участница "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе. По ее словам, об этом случае ей рассказал сам политик уже во время встречи в тюрьме.

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Патрульные не узнали Саакашвили

Херхеулидзе уточнила, что автомобиль с Саакашвили остановили, вероятно, из-за превышения скорости. Патрульные оштрафовали водителя по дороге из Батуми в Тбилиси, однако политика не узнали. Возможно потому, что на нем была медицинская маска.

Эти кадры есть, их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Эка Херхеулидзе Участница "Единого национального движения"

Политик отметила, что Саакашвили находился в Грузии в течение 4 дней до момента задержания. Он также прогулялся по Батумскому бульвару – популярному туристическому месту в столице Аджарии, однако прохожие его также не узнали.

Он сказал, что расскажет все позже. О том, сколько дней был в пути и как добирался до Грузии. Эка Херхеулидзе Участница "Единого национального движения"

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Действующие власти Грузии отрицают такие показания. По их информации, правоохранители все время знали о том, что Саакашвили на родине и отслеживали его маршрут. Якобы не задерживали сознательно, поскольку выжидали лучший для этого момент.

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