Об этом рассказала соратница Саакашвили и участница "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе. По ее словам, об этом случае ей рассказал сам политик уже во время встречи в тюрьме.
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Патрульные не узнали Саакашвили
Херхеулидзе уточнила, что автомобиль с Саакашвили остановили, вероятно, из-за превышения скорости. Патрульные оштрафовали водителя по дороге из Батуми в Тбилиси, однако политика не узнали. Возможно потому, что на нем была медицинская маска.
Эти кадры есть, их зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Политик отметила, что Саакашвили находился в Грузии в течение 4 дней до момента задержания. Он также прогулялся по Батумскому бульвару – популярному туристическому месту в столице Аджарии, однако прохожие его также не узнали.
Он сказал, что расскажет все позже. О том, сколько дней был в пути и как добирался до Грузии.
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Действующие власти Грузии отрицают такие показания. По их информации, правоохранители все время знали о том, что Саакашвили на родине и отслеживали его маршрут. Якобы не задерживали сознательно, поскольку выжидали лучший для этого момент.
Первые кадры задержания Саакашвили: смотрите видео из соцсетей
Задержание Саакашвили в Грузии: что известно
- Президент Грузии в 2004 – 2013 годах Михаил Саакашвили впервые за 8 лет вернулся на родину.
- На своей странице в фейсбуке политик сообщил об этом 1 октября 2021 года.
- Грузинские власти в течение всего дня отрицали этот факт, пока не сообщили о его задержании в Тбилиси.
- Ранее Саакашвили признали виновным в ряде служебных правонарушений, в частности за причастность к избиению в 2005 году депутата Валерия Гелашвили, и приговорили к 6 годам заключения.
- После задержания 1 октября его отправили в тюрьму №12 в городе Рустави, в 30 километрах от столицы.
- Третий президент Грузии объявил голодовку и требует встречи с послом Украины, поскольку у него украинское гражданство с 2019 года.