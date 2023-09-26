Глава государства отметил, что темами заседания стали ситуация на поле боя и производство оружия. В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов доложили об оперативной ситуации на фронте и планах врага.

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А командующие оперативно-стратегическими группировками войск Александр Сырский и Александр Тарнавский рассказали о ходе наступательных и оборонных операций на своих направлениях.

Об обеспечении фронта всем необходимым докладывал министр обороны Рустем Умеров.

Кроме того, министр стратегической промышленности Александр Камышин подготовил большой доклад о мерах, предпринимаемых Минстратегпромом для наращивания собственного производства вооружения, особенно дронов.

К тому же глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко рассказал о текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.

Заметьте! 19–21 сентября Владимир Зеленский находился с визитом в США, где выступил на Генассамблее и Совбезе ООН в Нью-Йорке. Президент в Вашингтоне встретился с американским лидером Джо Байденом. Также прошла встреча с американскими конгрессменами.

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