Глава государства отметил, что темами заседания стали ситуация на поле боя и производство оружия. В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов доложили об оперативной ситуации на фронте и планах врага.
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А командующие оперативно-стратегическими группировками войск Александр Сырский и Александр Тарнавский рассказали о ходе наступательных и оборонных операций на своих направлениях.
Об обеспечении фронта всем необходимым докладывал министр обороны Рустем Умеров.
Кроме того, министр стратегической промышленности Александр Камышин подготовил большой доклад о мерах, предпринимаемых Минстратегпромом для наращивания собственного производства вооружения, особенно дронов.
К тому же глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко рассказал о текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.
Актуально о ситуации на фронте
- Силы обороны продолжают сдерживать вражеское наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях.
- В то же время продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
- Согласно отчету Института изучения войны, наши военные освободили еще 2 километра территорий на Бахмутском направлении.