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Ставленник Семерака в Госгеонедрах арестован за взятку, – Луценко

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Ставленник Семерака в Госгеонедрах арестован за взятку, – Луценко

На взятке в 3 тысячи долларов был задержан и.о. Председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет издания "Капитал".

В тексте сообщения Луценко говорится, что прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Нацполиции разоблачен на получении неправомерной выгоды и.о. председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

"Указанный чиновник требовал и получил 3 тыс долларов за содействие в оформлении документов на добычу торфа", написал генпрокурор.

Также Луценко добавил, что за этой мелкой взяткой на самом деле просматривается глобальная проблема теневых сделок Госгеологии.

"С 2014 года только 43 из 722 лицензий было выдано на аукционах! Все остальное в ходе чиновничьих игр. Поэтому пока в госсекторе не пройдет большая приватизация, на таможне не заработает система электронных сканеров, а в Геонедрах не станут обязательными аукционы будем вместе с коллегами брать на взятках больших и малых коррупционеров".

Ранее Луценко сообщил, что Генпрокуратура обжаловала в суде выдачу Государственной службой геологии и недр лицензий на разработку месторождений лития и нефти в Донецкой и Полтавской областях.

21 июня 2018 Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в офисе Государственной службы геологии и недр Украины. Следственные действия проводились касательно предоставления Госгеонедрами административных услуг по пользованию недрами на янтарных участках.

Напомним, в конце мая 2017 и.о. головы ведомства был назначен Олег Кирилюк, а Николай Фощий стал первым заместителем председателя.

Ряд СМИ ошибочно сообщили о задержании руководителя Службы Олега Кирилюка, хотя на самом деле 3 сентября 2018 за взятку был задержан его заместитель Николай Фощий, который на время отпуска Кирилюка был исполняющим обязанности Председателя Службы, о чем на своей странице и сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

Теги: НАБУ Юрий Луценко Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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