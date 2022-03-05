Стефанчук попросил ЕС посодействовать в санкционной поддержке против России. Главный вопрос подчеркнул спикер, это – no-fly zone над Украиной.

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У Европарламента есть мандат на действия, – Стефанчук

Не будьте такими слабодушными, как некоторые "достопочтенные" клерки, бюрократы и служащие. Потому что вы – депутаты – члены парламента, представители своих народов,

– написал в обращении Стефанчук.

Спикер отметил, что сейчас – не время думать о регламенте и процедурах. Главное – набраться смелости и принять решение, необходимое для мира.

Ранее необходимость закрыть небо подчеркивал и Резников

Отметим, что ранее к странам НАТО по закрытию неба обратился и министр обороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что Альянс должен думать хотя бы о своей безопасности, если аргументы украинцев для него недостаточны. Речь идет об угрозе аварии на крупнейшей в Европе АЭС – Запорожской, которую сейчас контролируют оккупанты.

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