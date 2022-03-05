Стефанчук попросив ЄС посприяти у санкційній підтримці проти Росії. Головне питання наголосив спікер, це – no-fly zone над Україною.

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У Європарламенту є мандат на дії, – Стефанчук

Не будьте такими слабодухими, як деякі "високоповажні" клерки, бюрократи та службовці. Бо ви – депутати – члени парламенту, представники своїх народів,

– написав у зверненні Стефанчук.

Спікер зауважив, що зараз – не час думати про регламент та процедури. Головне – набратись сміливості та ухвалити рішення, необхідне для світу.

Раніше на необхідності закрити небо наголошував і Резніков

Зазначимо, що раніше до країн НАТО щодо закриття неба звернувся і міністр оборони Олексій Резніков. Він наголосив, що Альянс має думати бодай про свою безпеку, якщо аргументи українців для нього недостатні. Мовиться про загрозу аварії на найбільшій в Європі АЕС – Запорізькій, яку зараз контролюють окупанти.

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