Об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 8 апреля. Он подчеркнул, что борьба идет за то, может ли добро существовать в этом мире.

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"Я знаю, что наш ответ однозначен. Я уже обратился к лидерам парламентов с тем, что всех приглашаю в Украину. Приглашаю почувствовать то, что чувствуем мы уже 44 дня войны", – сказал спикер ВР.

Нужна эффективная солидарность

Стефанчук подчеркнул, что для Украины важно, чтобы солидарность, которую все проявляют, была быстрой и эффективной. Важно, чтобы была возможность выиграть в этой войне.

То, что мы победим, ни у кого нет сомнений. Мы общались в Ирпене и Буче с людьми, 40 дней находившимися в подвалах. За это время их не сломали,

– сказал Стефанчук.