Про це сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 8 квітня. Він наголосив, що боротьба йде за те, чи може добро існувати в цьому світі.

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"Я знаю, що наша відповідь однозначна. Я вже звернувся до лідерів парламентів із тим, що всіх запрошую в Україну. Запрошую відчути те, що відчуваємо ми вже 44 дні війни", – сказав спікер ВР.

Потрібна ефективна солідарність

Руслан Стефанчук наголосив, що для України важливо, щоб солідарність, яку всі проявляють, була швидкою та ефективною. Важливо, щоб була можливість виграти у цій війні.

Те, що ми переможемо, ні в кого немає сумніву. Ми спілкувалися в Ірпені й Бучі з людьми, які 40 днів були в підвалах. За цей час їх не зламали,

– сказав Стефанчук.

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