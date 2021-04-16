"Слуга народа" Руслан Стефанчук обратился в Министерство внутренних дел с призывом штрафовать народных избранников, которые в Раде не носят защитные маски. По его словам, правила должны быть одинаковыми для всех.

Вице-спикер отметил, что половина депутатов в сессионном зале пренебрегает карантинными нормами. Об этом он заявил из президиума парламента во время часа вопросов к правительству 16 апреля.

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Когда я смотрю в зал парламента и вижу, что 50% лиц не в масках, я в двадцатый раз хочу обратиться в Министерство внутренних дел Украины. Уважаемые коллеги, давайте все же найдем возможность применять ответственность, равную для всех, в том числе – и для народных депутатов. Народные депутаты должны быть оштрафованы,

– сказал заместитель главы Совета.

Руслан Стефанчук считает, что денежные наказания повысят не только уровень сознания депутатов, но и переживания за общее дело в стране, а также пополнит государственный бюджет.

"Давайте будем носить маски, чтобы потом, не дай Бог, не носить поминальные цветы", – добавил "слуга народа".

Обратите внимание! Ранее Руслан Стефанчук предложил найти механизм, который позволял бы фиксировать нарушение карантинных норм в Раде, а депутатов, которые позволили себе это, привлечь к ответственности – административной или правовой.