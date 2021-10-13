О дате избрания своего заместителя спикер сообщил во время брифинга. Стефанчук отметил, что работу в пятницу, 8 октября, остановили, потому не успели рассмотреть этот вопрос.
Ранее Руслан Стефанчук стал новым председателем Верховной Рады
Во вторник заседание начнут с этого вопроса
Во вторник мы сразу начнем с продолжения этого вопроса: он займет около часа-полутора, и после этого мы сможем получить первого вице-спикера,
– подчеркнул Стефанчук.
Отметим, что претендентами на должность являются двое нардепов. "Слуга народа" выдвинула Александра Корниенко, а "Европейская Солидарность" – Софию Федину.
К теме Спикериада: как в Верховной Раде увольняли Дмитрия Разумкова
Что известно об изменениях в руководстве Верховной Рады:
- В конце сентября подали сразу два обращения об отзыве действующего спикера Дмитрия Разумкова. Они поступили от "Слуги народа" и лично от Давида Арахамии.
- 4 октября официально стартовала процедура отзыва.
- 5 октября нардепы отстранили Разумкова от 2 пленарных заседаний.
- А уже 7 октября 284 голосами Разумкова отозвали с должности.
- На следующий день на его место выбрали Руслана Стефанчука. Также кандидатами на должность были двое нардепов от "Европейской Солидарности" – Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко.