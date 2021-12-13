Спикер Рады заявил, что не готов подписаться под депутатским обращением о переносе выборов. Стефанчук говорит, что этого могут хотеть некоторые депутаты-мажоритарщики.

Ранее Стефанчук не подпишет представление в КСУ о переносе выборов в Раду

Нет, я не подпишусь. Это плохо воспринимается в обществе. Я знаю, что некоторые мажоритарщики очень этого хотят, но я, слава богу, не мажоритарщик, так что могу себе позволить не подписывать таких обращений,

– сказал Стефанчук.

Заметим, что спикер парламента и раньше отмечал, что не будет подписывать представление в КСУ о возможном переносе выборов в парламент. Однако он не возражал, что нардепы могут инициировать его.

Когда должны быть выборы

Согласно Конституции Украины очередные парламентские выборы должны проходить в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады.

Таким образом, следующие выборы в парламент должны состояться в октябре 2023 года, а президентские – весной 2024 года.

Президент Владимир Зеленский 26 ноября во время пресс-марафона предположил, что народные депутаты при желании могут обратиться в Конституционный Суд по поводу толкования возможности изменения очередности президентских и парламентских выборов.