Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Я благодарен Ольге за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции. Это успешная работа. Многое достигнуто,
– написал президент
Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Я благодарен Ольге за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции. Это успешная работа. Многое достигнуто,
– написал президент