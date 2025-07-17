Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание РБК-Украина, которому об этом сообщили их информированные источники.

Смотрите также Станет ли Стефанишина новым послом в США: вице-премьер ответила на слухи

Что известно о вероятной новой должности Стефанишиной?

Согласно данным источников издания, Рустем Умеров, которого ранее называли основным претендентом на должность посла Украины в США, может сфокусироваться на роли переговорщика, ведь он остается главой переговорной группы с российской стороной в рамках стамбульского формата.

В СМИ пишут, что, вероятно, в целом назначение нового посла Украины в США потребует определенного времени из-за прохождения всех необходимых процедур.

В то же время сама Стефанишина на своей странице в фейсбуке отметила, что следующие несколько месяцев "посвятит больше времени родным".

Смотрите также Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Шмыгаля министром обороны

Напомним, что Верховная Рада 16 июля отправила в отставку правительство Шмыгаля. Арахамия обнародовал состав нового Кабмина, который представят Раде на согласование.