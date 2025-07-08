Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты ICTV".

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Будет ли Стефанишина новым послом в США

Комментируя новости о рассмотрении ее на должность посла в США, Ольга Стефанишина заявила, что это "возможно, только слухи". Она заверила, что ни с кем это не обсуждала.

Ну, что такое слухи, это только два источника, из которых, собственно, эта информация распространяется. И я точно могу сказать, что таких разговоров я не имела ни с кем, ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо,

– указала вице-премьер.

В то же время Стефанишина отметила, что до конца года у нее распланирована работа и в направлении европейской интеграции, и в направлении Минюста, и по объединению реформ в сфере верховенства права.

По данным СМИ, Владимир Зеленский сообщил госпоже послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить. Однако он предложил ей остаться в команде на другой должности.

Отмечается, в разговоре с Трампом президент назвал несколько кандидатовпремьер-министра Дениса Шмыгаля, министра обороны Рустем Умерова, вице-премьера и министра юстиции Ольгу Стефанишину и министра энергетики Германа Галущенко. Также якобы рассматривают заместитель председателя ОП Игорь Жовква и министр культуры Николай Точицкий.