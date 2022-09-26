Да, стороны выступили со вступительными речами во время заседания. Затем коллегия судей ВАКС определила порядок исследования доказательств. Рассматривать дело начнут с исследования письменных доказательств стороны обвинения.

Важно Стена на границе – для нарушителей, – в ГПСУ объяснили, почему это не защитит от россии

Дело было направлено в суд еще в июне 2019 года. Подготовительное рассмотрение длилось до сентября 2022 года. Следующее заседание запланировано на 8:00 28 сентября.

Проект "стена" на границе с россией: что известно

"Стену" на границе с россией начали строить после оккупации россией Крыма и развязывания войны на Донбассе. Проект утвердил Кабмин Арсения Яценюка в 2015 году

За период с 2015 по 2019 год на проект потратили 1,7 миллиарда грн. Ожидалось, что строительство достроят в 2018 году, однако позже сроки сместили на 2021 год.

Во время строительства САП инкриминировала чиновникам ряд обвинений. В частности, нецелевое использование бюджетных средств и служебный подлог.

В ноябре 2019 года Верховный суд передал дело проекта "Стена" в ВАКС.

Может заинтересовать – поляки построили 140 км стены на границе с беларусью: видео