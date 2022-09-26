Так, сторони виступили зі вступними промовами під час засідання. Потім колегія суддів ВАКС визначила порядок дослідження доказів. Розглядати справу почнуть з дослідження письмових доказів сторони обвинувачення.

Важливо Стіна на кордоні – для порушників, – у ДПСУ пояснили, чому це не захистить від Росії

Справу скерували до суду ще у червні 2019 року. Підготовчий розгляд тривав до вересня 2022. Наступне засідання заплановане на 8:00 28 вересня 8:00.

Проєкт "стіна" на кордоні з росією: що відомо

"Стіну" на кордоні з росії почали будувати після окупації росією Криму та розв'язання війни на Донбасі. Проєкт затвердив Кабмін Арсенія Яценюка у 2015 році

За період з 2015 до 2019 рік на проєкт витратили 1,7 мільярда грн. Очікувалося, що спорудження добудують у 2018 році, однак пізніше терміни змістили на 2021 рік.

Під час будівництва САП інкримінувала посадовцям низку звинувачень. Зокрема, нецільове використання бюджетних коштів та службове підроблення.

У листопаді 2019 року Верховний суд передав справу проєкту "Стіна" до ВАКС.

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