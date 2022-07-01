Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону, передає 24 канал.

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Демченко переконаний, що інженерне облаштування кордону, чим і є стіна, націлене першочергово на порушників.

Ми неодноразово говорили, що жодна стіна, чи інші укріплення не вбережуть від ракетних обстрілів. До прикладу, ми чітко бачимо це по кордону з Росією у межах Чернігівської, Сумської областей. Де ворог б'є з території прикордоння,

– сказав речник ДПСУ.

Він додав, що надія України – це Збройні Сили, які можуть давати гідну відсіч військовому вторгненню.

Стіна між Україною та Росією

Україна ще після початку російсько-української війни 2014 року почала зведення роздільного бар'єру уздовж суходільного кордону з Росією.

Проєкт передбачає інженерно-технічне облаштування держкордону для забезпечення моніторингу і стримування незаконного переходу кордону контрабандистами та диверсійними групами. Ще у 2020 році будівництво планували завершити до 2025 року, а загальну готовність оцінювали на 40%.

Раніше голова Сумської ОВА Дмитро Живицький наголосив, що поки не буде побудована стіна на кордоні з Росією, прикордонні області не будуть почуватися в безпеці, як і країна в цілому.