Степан Хмара: Молчать не имею права. Обращение к украинцам

Степан Хмара сделал обращение перед выборами Президента Украины.

"Опомнитесь, люди,

ибо беда вам будет"

Украина перед выбором: что дальше?

Будет засасывать Украину в трясину, парализующую человеческую волю, нищету, дальнейшая деградация промышленного комплекса, лавина лжи, произвола и ненасытная жадность властных верхов, что порождает безнадежность и деморализацию нового поколения, а талантливую и енергичную ее часть объективно выталкивает за пределы родины. Как следствие – ослабленная и деморализованная Украина придатная к манипуляциям, дестабилизации, которая станет легкой добычей внешнего хищника – извечного врага Украины Московии.

Наконец Украина начнет становиться на ноги и выходить на нелегкую, но перспективную дорогу развития.

Все зависит, как мы сдадим экзамен – двое выборов: президентские и парламентские. Эти выборы взаимосвязаны и взаимозависимы. От того, что произойдет на президентских выборах, будет зависеть какими будут парламентские выборы и вообще что будет после них. Сегодня пойдет речь о президентских выборах. Самая большая угроза на нынешних выборах – это отчаянное стремление Порошенко как-либо удержаться у власти еще на один срок. Поскольку после того, что Порошенко натворил в Украине за пять лет, такая цель на демократических выборах недостижима, то задействована грандиозная индустрия фальсификаций выборов, что обеспечена организованной преступной группой Порошенко.

Вот ее составляющие:

1. Кампания лжи и дезинформации:

а) восхваление мнимых достижений государства и общества, организованных и осуществленных Порошенко и обещания невероятных достижений, которые Порошенко начнет осуществлять сразу после выборов (даже сразу после выборов начнет освобождать Крым от оккупантов, чего он не делал все пять лет на посту президента);

б) оболванивание реальных конкурентов Порошенко;

в) стремление уменьшить явку на выборах конкурентов Порошенко за распространение лживых измышлений (во многих городах расклеивались листовки, которые сообщали, что прямо с избирательных участков нужно явиться в райвоенкоматы для прохождения военной службы, чтобы уменьшить количество молодежи на этих выборах, которые явно не настроены голосовать за Порошенко);

г) Развернутый, грандиозный, прямой и косвенный подкуп избирателей, в который вовлечены (правительство, осуществляющее приуроченные специально к выборам различные социальные выплаты, работники райгосадминистраций.)

2. Получила широкое распространение покупка ( тоже прямая и косвенная) агитаторов среди так называемой интеллигенции – это известные певцы ( в основном шоу-бизнеса, актеры, писатели, ученые, бизнесмены из гуманитарной сферы, некоторые общественные организации и религиозные деятели (видимо эти меньше боятся греха). Их используют для публичной агитации на TV, коллективных публикаций агитационных писем за Порошенко.

Эта публика самая подлая, потому что маскируется под интеллигенцию, которой на самом деле не является, выдает себя за украинских патриотов, но больше всего любит деньги ( они могут быть в материализованной форме). Только не притворяйтесь, что вы верите в то, что Порошенко патриот и защищает Украину от российского агрессора (чаще они говорят, от Путина). Угрожающая ситуация в которой оказалась Украина, вынуждает меня быть крайне резким, и говорить вам обнаженную правду публично, потому что вы отравляете людей подлой ложью и призываете людей менее известных за вас, отдать Украину на растерзание крупнейшем колаборанту Москвы, главарю банды мародеров Украины Порошенко.

А те, кто будет клясться, что не знал, кто на самом деле Порошенко, скажу так: тогда вы не являетесь на самом деле интеллигентами и ничего не понимаете в политике, то почему впутываете к политике грязные морды.

А теперь напомню нашим скромным соотечественникам, нашей интеллигенции, кем на самом деле является Порошенко: какой из него "главнокомандующий", защитник Украины от Путина.

Сразу после выборов, подруга Путина свела двух президентов в Нормандии. Там у них был многочасовой разговор. По возвращении, Порошенко объявил якобы свой "мирный план" (на самом деле план Путина). Сначала Порошенко объявил тишину на неделю. Потом продолжил еще на неделю. Двенадцатого июня на территорию Украины вошли первые российские танки. Это была проверка сдержал ли Порошенко слово.

Далее россияне начали заводить артиллерию, ракеты, бронетехнику и другие вооружения. Военная разведка забила тревогу. Военные были настроены наносить удары по россиянам, если те заходят на территорию Украины! Команда же Верховного – тишина.....

Теперь четко понятно, для была нужна тишина – подарок Путину от Порошенко. Впоследствии был обменен Донецк на Славянск. Бандформирования Гиркина-Стрелкова покинули Славянск и спокойно, несколько часов, открытой степью, колонна с танками и бронетехникой передвигалась в Донецк, который спокойно заняла. Воля Верховного главкома: не стрелять!

Потом была августовская трагедия.

23 августа вдруг незапланированно прилетела в Киев подруга Путина Меркель (очевидно по просьбе Путина, с которым накануне разговаривала).

24 августа Порошенко забавлялся парадом на Крещатике, держа возле себя начштаба Муженко, которому присвоил высшее генеральское звание, получившего орден министра ВС Гелетея. А в то время российские войска брали в кольцо наше войско, среди которых было много добровольцев. Иловайск в это время просил поддержки – получал обещания и получил трагедию. А поддержки им так никто и не прислал. К тому же Порошенко договорился с Путиным о так называемом "зеленом коридоре", где наши военные, обезоружены, должны были бы выйти из окружения. А получили – черный коридор, коридор смерти!

Это широко известные факты. Никто за это, ни за Дебальцево, где вышла похожая ситуация, так и не наказан. А такие, как Муженко, который во времена Януковича был членом партии регионов и депутатом Житомирского облсовета, где с трибуны публично заявлял, что очень гордится, что ему выпала честь быть членом такой партии.

Этот разгром украинских войск в Иловайске был совместно подготовлен Путиным и подлой изменой Порошенко, для того, чтобы хоть как-то оправдывать постоянную капитуляцию Порошенко в обмен на поддержку его господства в подвасальной малороссии.

Далее были сентябрьские события по реализации плана Путина: мошенническое принятия антиконституционного закона, под невероятным давлением Порошенко в ВРУ: "Об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей" и Минские договоренности -1. В феврале 2015 – Минск-2 и снова поражение (очевидно, намеренная, если подробнее рассмотреть, как развивались события, почему здесь не останавливаюсь). Это позволило Порошенко повторять как мантру: альтернативы Минским договоренностям нет. Содержание этих договоренностей хорошо известны, скажу лишь коротко: Со стороны Путина это план капитуляции Украины, со стороны Порошенко – государственная измена.

Реализация этого плана остановилась после первого голосования Изменений к Конституции по этому поводу, когда Порошенко понял, что второе голосование не проходит. (Как признал Медведчук: "у Порошенко есть воля решать этот вопрос, но нет ресурса", то есть голосов). Но этот вопрос с повестки дня не снят. И об этом постоянно заявляют зарубежные, якобы наши друзья, так и друзья РФ. Акакже, если президент Украины постоянно напоминает о Минске.

Кремлевские политтехнологи Порошенко изобрели хорошую оправдательную ширму для продажного, псевдопатриотического малороссийского быдла.

Говорят, что в Москве считают, мол, пусть будет любой, Чтобы не Порошенко, потому что с ним, вроде Путин, не хочет иметь дела. Как же это выгодно – торговать Украиной и маскироваться под патриотическими лозунгами. А на самом деле, найти более выгодного коллаборанта, Москве не так просто, да и нет нужды. Порошенко талантливый актер. Так как сейчас развернул бурную политическую подрывную деятельность и подготовку к выборам в ВРУ Медведчук, при наилучшем содействии Порошенко, то при регионалах ему и не снилось. Те были ревнивы и хотели все только для себя.

Порошенко Москва дала понять, что с ней надо делиться, особенно государственным суверенитетом, а за тем пойдет все остальное.

Порошенко такие правила игры принял и поступает с Украиной как можно скорее. Он делает все возможное, чтобы Россия не была признана юридической стороной военного конфликта с Украиной, как агрессор:

а) Украина не разорвала дипломатические отношения с РФ ( что недопустимо с государством агрессором), это же касается большинства договоров и соглашений с Россией;

б) торговля с нарастающими объемами, в том числе стратегическими товарами;

в) российский бизнес занимает весомые позиции в Украине, в том числе и в стратегических отраслях экономики;

г) в правительстве не созданы структуры, которые бы собирали и систематизировали в едином центре информацию о нанесенных Украине убытках от российской агрессии;

д) в юридических документах употребляется терминология, которая бы подтверждала наличие российской военной агрессии, например: вместо оккупированной территории российскими войсками и их коллаборационистами, в юридических документах употребляется: неподконтрольные территории; вместо линия фронта – употребляется линия разграничения; вместо российские военные и их коллаборанты – употребляется: боевики, сепаратисты; вместо беглецы (беженцы) с оккупированных территорий – внутренне перемещенные лица.

Такая терминология не определяет четко реальной картины. Украина до сих пор не собрала достаточно доказательной базы о российской агрессии, что создает осложнения выставлять требования к РФ о возмещении нанесенных им убытков.

До сих пор не подготовлено ни одной "Белой книги" последствиям российской агрессии против Украины", и не распространено в ООН в качестве официального документа. Как следствие, до сих пор Россия не признана на международном уровне стороной военного конфликта. На международной арене эта война воспринимается с подачи России, как внутренний конфликт в Украине. И в официальных документах, в выступлениях официальных лиц иностранных государств употребляются термины: "кризис на Донбассе" и т.д. Это серьезный провал украинской дипломатии, за которую ложится ответственность на президента Порошенко за пять лет его властвования.

До сих пор действует Закон: "О Свободной экономической зоне – Крым"!

Видимо, мафии он нужен, поэтому никто его отменять не собирается. Парламент молчит, представители "Мемориала" в ВРУ тоже молчат – личные и групповые интересы объединяют всех. Но, когда публично выразил недовольство наличии этого закона, представитель президента в Крыму Борис Бабин( человек принципиальный и классный юрист), то на третий день был уволен Порошенко.

Завод Фирташа Крым-титан в Армянске работает и за два года удвоил выпуск титанового полуфабриката( в 2016 – 150 тыс.т.)

Фирташ строит там еще один цех. А этот завод создает не только экологические проблемы в Крыму, но и на прилегающих территориях Херсонской области, а на территории двух сел области сбрасывает жидкие токсичные отходы. На Крым-титан подается электроэнергия из Каховки, Именитовая руда из карьера Волки в Житомирской области через Одессу морем за границу на российскую территорию и оттуда возвращается в Керчь и дальше на завод, или просто перегружается в море и доставляется в порт – Керчь.

Без украинской электроэнергии и руды завод не мог бы работать (титан сверхважен для ПРОИЗВОДСТВА ОРУЖИЯ). Фирташ также финансирует Ялтинский экономический форум ( в 2018 г. в нем принимали участие более 2000 участников из разных стран.

Порошенко не позволяет отменить Договор...по Азовскому морю 2003 года, который для Украины крайне невыгоден. За этим законом Азовское море считается внутренним морем, а Керченский пролив не считается международным проливом. На внутренние воды не распространяется международное морское право. Для Украины этот закон дискриминирующий. Он дает возможности препятствовать торговым и военным судам заходить в наши порты, отменяет статус территориальных вод на Азове, значительно ухудшает уровень безопасности для украинской стороны, а российские суда могут ходить вдоль нашей береговой линии.

Наличие этого закона лишило бы Россию юридических проблем при строительстве Керчинского моста. Кстати, строительство этого моста действительно было интернациональным строением. Его строили немецкие, голландские, английские фирмы. Порошенко занял страусовую позицию, а фактически проявил, по меньшей мере служебное бездействие.

Еще одно тяжелое обстоятельство, касающееся военной безопасности. В Приднестровье осталась 14 часть армии СССР, которая теперь является российским источником потенциальной военной угрозы в нашем тылу. Связь с ней осуществляется исключительно через территорию Украины (воздушное пространство). Следовательно, снабжение всем необходимым для дееспособности этой армии зависит от Украины, а точнее от самого так называемого главнокомандующего

ПОСТАВКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ качественным вооружением зависит от работы предприятий Укроборонпрома, куратором которых Порошенко назначил своего друга и бизнес-партнера первого заместителя Секретаря СНБО Свинарчука-Гладковского.

Из журналистского расследования стало понятным для чего Порошенко сделал такое назначение – для надежного разворовывание оборонного бюджета на сотни миллионов гривен. Также известно, что санитарные автомобили, половина из которых сразу поломались прямо на передовой, поставлялись с предприятия Свинарчука – корпорации "Богдан", совладельцем которой был и Порошенко.

Предназначена Порошенко п. Гонтарева, глава Национального Банка, создала условия для вывода десятков миллиардов грн из банковской системы, ограбив сотни тысяч украинских банков.

Здесь приведены лишь некоторые примеры мародерства. Порошенко выстроил целую мафиозную систему управления, подмяв под себя парламент, суды, СБУ, на вершине которой оказался сам Порошенко. Правовая система разрушилась, законы не действуют. Такая ситуация угрожающая существованию государства.

Главным дестабилизирующим фактором в государстве стало поведение Порошенко. Внутренняя система, которую создал президент и его сговор с внешним врагом Украины Путиным является грозной угрозой для существования Украинского государства.

Порошенко сросся с непримиримым врагом Украины Виктором Медведчуком. Он делит с ним не только бизнес, средства массовой информации, но и всю Украину – цинично и жестоко. Медведчук является связным Порошенко с Путиным, гарантируя подконтрольность Украины России.

Эту систему нужно срочно менять. Начинать нужно с отстранения Порошенко от власти, через недопущение переизбрания его на второй срок и, затем, привлечения к уголовной ответственности. При таких условиях станет возможным проведение честных и демократических парламентских выборов.

Уважаемые украинцы, помните:

Кто будет голосовать за Порошенко на выборах сознательно или бессознательно станет соучастником в его преступной деятельности.

Прислушайтесь к этой предосторожности и вместе защитим нашу страну от катастрофы!

Обращение Степана Хмары

Киев, 28 марта 2019 года