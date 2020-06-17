Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в среду 17 июня заслушает министра здравоохранения Максима Степанова о продолжении медицинской реформы, которую Украина обязалась вести перед МВФ.

Комитет рассмотрит предложения Минздрава по корректировке второго этапа медицинской реформы и результаты отбора на должность главы Национальной службы здоровья, сообщает "РКБ-Украина". В заседании, назначенном на 16:00, в формате видеоконференции примут участие народные депутаты, министр здравоохранения и представители международных партнеров Украины.

Продолжение медицинской реформы является одним из обязательств, которое взяло на себя правительство Украины перед Международным валютным фондом по новой программе Stand-by. Это предполагает расширение нового механизма финансирования вторичной и специализированной помощи.

Недавно назначенный главой Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что реформирование медицинской отрасли должно быть более активным. "Попытки частично менять ничего не приносят. Попытки реанимировать старые, совковые реформы не работают. Перестроить старую систему невозможно. Ее надо полностью изменить", – сказал он в эфире одного из телеканалов.

По мнению же главы Минздрава Максима Степанова, первый этап медицинской реформы был экспериментом, а главной целью всей реформы он назвал более качественную и доступную медицину