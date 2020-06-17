Комітет ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування у середу 17 червня заслухає міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо продовження медичної реформи, яку Україна зобов’язалась провадили перед МВФ.

Комітет розгляне пропозиції МОЗ щодо корегування другого етапу медичної реформи та результати добору на посаду голови Національної служби здоров’я, повідомляє РКБ-Україна. У засіданні, яке призначене на 16:00, в форматі відеоконференції візьмуть участь народні депутати, міністр охорони здоров’я та представники міжнародних партнерів України.

Продовження медичної реформи є одним із зобов’язань, яке взяв на себе уряд України перед Міжнародним валютним фондом за новою програмою Stand-by. Це передбачає розширення нового механізму фінансування вторинної та спеціалізованої допомоги.

Нещодавно призначений головою Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що реформування медичної галузі має бути більш активним.

"Спроби частково змінювати нічого не приносять. Спроби реанімувати старі, совкові реформи не працюють. Перебудувати стару систему неможливо. Її треба повністю змінити", – сказав він в ефірі одного з телеканалів.

На думку ж очільника МОЗ Максима Степанова, перший етап медичної реформи був експериментом, а головною метою всієї реформи він назвав більш якісну та доступну медицину.