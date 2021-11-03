Инцидент произошел со съемочной группой телеканала "Ровно 1". Журналисты посетили нижний храм Воскресенского кафедрального собора. Там богослужение проводит УПЦ Московского патриархата.

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Внутри храма было много людей

Многие верующие не заходили во время службы в церковь, а находились на улице. При этом они соблюдали социальную дистанцию ​​и были в масках. Внутри же ситуация ситуация кардинально отличалась. На опубликованном в сети видео видно, что люди там стоят очень близко друг к другу. Многие из них – со спущенными на подбородок масками или вообще без них.

Неизвестные потребовали удалить видео

По словам журналистов, не успели они пробыть внутри церкви и минуты, когда столкнулись с сопротивлением неизвестных. Внезапно из толпы к ним вышли 2 человека. Вероятно, это были представители храма. Они схватили оператора, силой повели его к выходу и потребовали удалить все, что сняли внутри.

Что происходило в храме: смотрите видео "Ровно 1"

Среди верующих – много антивакцинаторов

Одна из верующих на вопрос о том, почему в храме не соблюдаются карантинные ограничения, начала рассказывать о летальных случаях в результате прививки от COVID-19, которой ей якобы известны. "Дети молодежи умирают. Женщина молодая умерла. Вчера прививки сделала, а сегодня умерла", – утверждала она.

Обратите внимание! Накануне в Министерстве здравоохранения была обнародована статистика осложнений после вакцинации против коронавируса. Среди них – никакой смерти.

Кроме этого, журналисты посетили и Свято-Георгиевское подворье Московского патриархата. Там буквально в нескольких метрах от храма раздавали странные бланки с формулировкой об отказе от участия в якобы медицинских экспериментах.

Ровно – в красной зоне