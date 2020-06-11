Для Стерненко будут просить круглосуточный домашний арест
Активисту Сергею Стерненко вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Судебное заседание состоится в помещении Шевченковского районного суда Киева. Дата и время еще неизвестны, написал его адвокат Маси Найем на своей фейсбук-странице.
Смотрите также Полиция перекрыла подъезд к СБУ, где должны вручить подозрение Стерненко: видео
"Вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, что Европейским судом по правам человека уже давно приравнивается к пресечению в виде содержания под стражей", – написал адвокат.
Вручение ходатайства подтвердил и сам Стерненко на своей фейсбук-странице.
Вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и электронный браслет. Когда будет суд, пока неизвестно. Сразу дам знать, как узнаю. Спасибо всем, кто сегодня пришел! – написал он.
Стерненко вручили подозрение: что нужно знать
- Служба безопасности Украины 11 июня вручила одесскому активисту Сергею Стерненко подозрение по статьям об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Накануне суд разрешил принудительно привести активиста в СБУ.
- В пресс-службе СБУ при этом отметили, что дело Стерненко давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную. Там утверждают, что подошли к расследованию беспристрастно.
- Активиста пытались трижды убить еще в 2018 году, однако следователи так и не могли тогда найти организаторов этих покушений. Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Во время драки он, защищаясь, ранил одного из нападавших ножом, тот из-за ранения скончался.
- Объявить активисту подозрение требовали пророссийские политики, интересы убитого нападающего защищает соратник Януковича Андрей Портнов. Дело активизировалось после того, как генпрокурором стала Ирина Венедиктова.
- В защиту Стерненко выступило большое количество украинских активистов и общественных деятелей, а в украинских городах прошли массовые акции.