Активисту Сергею Стерненко вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Судебное заседание состоится в помещении Шевченковского районного суда Киева. Дата и время еще неизвестны, написал его адвокат Маси Найем на своей фейсбук-странице.

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"Вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, что Европейским судом по правам человека уже давно приравнивается к пресечению в виде содержания под стражей", – написал адвокат.

Вручение ходатайства подтвердил и сам Стерненко на своей фейсбук-странице.

Вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и электронный браслет. Когда будет суд, пока неизвестно. Сразу дам знать, как узнаю. Спасибо всем, кто сегодня пришел! – написал он.

Стерненко вручили подозрение: что нужно знать