Для Стерненка проситимуть цілодобовий домашній арешт
Активісту Сергію Стерненку вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Шевченківського районного суду Києва. Дата та час ще невідомі, написав його адвокат Масі Найєм на своїй фейсбук-сторінці.
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"Вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, що Європейським судом з прав людини вже давно прирівнюється до запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – написав адвокат.
Вручення клопотання підтвердив і сам Стерненко на своїй фейсбук-сторінці.
Вручили клопотання про цілодобовий домашній арешт та електронний браслет. Коли буде суд, поки невідомо. Одразу дам знати, як дізнаюсь. Дякую всім, хто сьогодні прийшов! – написав він.
Стерненку вручили підозру: що треба знати
- Служба безпеки України 11 червня вручила одеському активісту Сергію Стерненку підозру за статтями про умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї. Напередодні суд дозволив примусово привести активіста до СБУ.
- В пресслужбі СБУ при цьому наголосили, що справа Стерненка давно перейшла із суто юридичної площини в політично-інформаційну. Там переконують, що підійшли до розслідування неупереджено.
- Активіста намагалися тричі вбити ще в 2018 році, однак слідчі так і не могли тоді знайти організаторів цих замахів. Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він, захищаючись, поранив одного з нападників ножем, той через поранення помер.
- Оголосити активісту підозру вимагали проросійські політики, інтереси вбитого нападника захищає поплічник Януковича Андрій Портнов. Справа активізувалась після того, як генпрокурором стала Ірина Венедіктова.
- На захист Стерненка виступила велика кількість українських активістів та громадських діячів, а в українських містах відбулися масові акції.