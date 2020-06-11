Активісту Сергію Стерненку вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Шевченківського районного суду Києва. Дата та час ще невідомі, написав його адвокат Масі Найєм на своїй фейсбук-сторінці.

Дивіться також Поліція перекрила під'їзд до СБУ, де мають вручити підозру Стерненку: відео

"Вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, що Європейським судом з прав людини вже давно прирівнюється до запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – написав адвокат.

Вручення клопотання підтвердив і сам Стерненко на своїй фейсбук-сторінці.

Вручили клопотання про цілодобовий домашній арешт та електронний браслет. Коли буде суд, поки невідомо. Одразу дам знати, як дізнаюсь. Дякую всім, хто сьогодні прийшов! – написав він.

Стерненку вручили підозру: що треба знати