Стерненко готовы взять на поруки 300 человек, но суд выслушает только 20: видео
В Апелляционном суде Киева продолжают рассматривать меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко. Его адвокаты оспаривают круглосуточный домашний арест.
Сергей Стерненко в комментарии 24 каналу сказал, что более 100 человек подали заявления о взятии его на поруки.
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"Сейчас зарегистрированных заявлений, вместе с первой инстанцией, больше чем сотня. Эти, которые уже подали в суд, уже действительны. Но я думаю, что сегодня также будут подаваться", – сообщил Стерненко.
Впоследствии адвокат Маси Найем на своей странице в фейсбук написал, что поручителей уже примерно 300. Однако суд готов заслушать не всех, как это сообщалось ранее, а лишь до 20 человек. Обосновывают это тем, что не все заслуживают доверия.
Поддержать Сергея Стерненка под судом собрались более 100 человек. Ситуация сейчас спокойная.
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Дело Сергея Стерненко: самое главное
- Общественного активиста Сергея Стерненко трижды пытались убить в 2018 году. Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил одного из нападавших ножом.
- Подозрение об умышленном убийстве и ношении оружия Стерненко сообщили 11 июня, до сих пор говорилось о "самозащите".
- СБУ считает, что активист действительно использовал свое право на оборону, но потом догнал нападавшего и нанес ему смертельный удар.
- 15 июня суд избрал ему круглосуточный домашний арест на 60 суток.