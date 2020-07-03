В Апелляционном суде Киева продолжают рассматривать меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко. Его адвокаты оспаривают круглосуточный домашний арест.

Сергей Стерненко в комментарии 24 каналу сказал, что более 100 человек подали заявления о взятии его на поруки.

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"Сейчас зарегистрированных заявлений, вместе с первой инстанцией, больше чем сотня. Эти, которые уже подали в суд, уже действительны. Но я думаю, что сегодня также будут подаваться", – сообщил Стерненко.

Впоследствии адвокат Маси Найем на своей странице в фейсбук написал, что поручителей уже примерно 300. Однако суд готов заслушать не всех, как это сообщалось ранее, а лишь до 20 человек. Обосновывают это тем, что не все заслуживают доверия.

Поддержать Сергея Стерненка под судом собрались более 100 человек. Ситуация сейчас спокойная.

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