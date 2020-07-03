Стерненка готові взяти на поруки 300 людей, але суд вислухає лише 20: відео
В Апеляційному суді Києва продовжують розглядати запобіжний захід одеському активісту Сергію Стерненку. Його адвокати оскаржують цілодобовий домашній арешт.
Сергій Стерненко в коментарі 24 каналу сказав, що понад 100 людей подали заяви про взяття його на поруки.
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"Зараз зареєстрованих заяв, разом з першою інстанцією, більше ніж сотня. Ці, що вже подали в суд, вже дійсні. Але я думаю, що сьогодні також будуть подаватись", – повідомив Стерненко.
Згодом адвокат Масі Найєм на своїй фейсбук-сторінці написав, що поручителів вже приблизно 300. Однак суд готовий заслухати не всіх, як це повідомлялось раніше, а лише до 20 осіб. Обґрунтовують це тим, що не всі заслуговують на довіру.
Підтримати Сергія Стерненка під судом зібрались більше ніж 100 людей. Ситуація наразі є спокійною.
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Справа Сергія Стерненка: найголовніше
- Громадського активіста Сергія Стерненка тричі намагалися вбити у 2018 році. Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив одного з нападників ножем.
- Підозру про умисне вбивство та носіння зброї Стерненку повідомили 11 червня, до цього часу мовилося про "самозахист".
- СБУ вважає, що активіст справді використав своє право на оборону, але потім догнав нападника і завдав йому смертельного удару.
- 15 червня суд обрав йому цілодобовий домашній арешт на 60 діб.