В Апеляційному суді Києва продовжують розглядати запобіжний захід одеському активісту Сергію Стерненку. Його адвокати оскаржують цілодобовий домашній арешт.

Сергій Стерненко в коментарі 24 каналу сказав, що понад 100 людей подали заяви про взяття його на поруки.

До слова Шалений тиск та протиправні вказівки: Стерненко пояснив, чому не очікує справедливого рішення

"Зараз зареєстрованих заяв, разом з першою інстанцією, більше ніж сотня. Ці, що вже подали в суд, вже дійсні. Але я думаю, що сьогодні також будуть подаватись", – повідомив Стерненко.

Згодом адвокат Масі Найєм на своїй фейсбук-сторінці написав, що поручителів вже приблизно 300. Однак суд готовий заслухати не всіх, як це повідомлялось раніше, а лише до 20 осіб. Обґрунтовують це тим, що не всі заслуговують на довіру.

Підтримати Сергія Стерненка під судом зібрались більше ніж 100 людей. Ситуація наразі є спокійною.

Суд над Стерненком: що відбувається під судом – дивіться відео

Справа Сергія Стерненка: найголовніше