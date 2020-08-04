Стерненко хотят продлить арест: ходатайство адвокатов так и не рассмотрели
6 августа в Шевченковском суде будут рассматривать ходатайство прокурора о продлении ареста для активиста Сергея Стерненко. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом.
На заседании будет председательствовать судья Антонюк, оно состоится 6 августа в 13:30. Об этом Сергей Стерненко сообщил на своей странице в фейсбук.
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Прокурор Бозовуляк просит суд продлить арест Стерненко еще на 2 месяца. Ходатайство он подал сегодня и его, по словам Стерненко, уже назначили к рассмотрению.
Активист возмущается: ведь ходатайство его защиты об отмене ареста уже трижды оставляли без рассмотрения, а ходатайство следователя о продлении ареста – в день подачи назначили на рассмотрение.
Для сравнения, за эти 2 недели судьи трижды оставляли без рассмотрения наши ходатайства об отмене ареста, придумывая непроцессуальные причины, а по факту сдавая нам в глаза анализы,
– сыронизировал Стерненко.
Стерненко отказали в апелляции
В Шевченковском райсуде Киева 29 июля оставили без рассмотрения апелляцию активиста Сергея Стерненка относительно изменения меры пресечения. По словам активиста, судья Шевченковского райсуда Киева Оксана Хардина оставила без рассмотрения ходатайство его адвоката Коломийца об изменении меры пресечения.
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До того апелляцию, которую подавала защита 3 июля суд не удовлетворил.
Дело Стерненко: коротко
- Стерненко является известным активыстом, организатором и участником акций протеста, в частности против незаконных застроек в Одессе. Он блокировал выступления артистов, гастролировавших в оккупированном Крыму.
- В 2018 году на Стерненко подняли три нападения. Во время первого неизвестные напали на активиста и избили битами. Полиция не нашла виновных.
- Вскоре произошло второе нападение-в Стерненко выстрелили из пистолета. Однако пуля была резиновой, поэтому, Сергей остался жив.
- Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил одного из нападавших ножом. Поэтому самого Стерненко подозревают в умышленном убийстве, а организатора нападений так и не нашли.
- С новым развитием за дело взялись после того, как Офис генпрокурора возглавила Ирина Венедиктова, которая пообещала, что Стерненко будет отвечать по закону.
- На защиту Сергея Стерненка выступает немало активистов, во время заседания произошли столкновения с правоохранителями.