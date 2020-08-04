6 августа в Шевченковском суде будут рассматривать ходатайство прокурора о продлении ареста для активиста Сергея Стерненко. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом.

На заседании будет председательствовать судья Антонюк, оно состоится 6 августа в 13:30. Об этом Сергей Стерненко сообщил на своей странице в фейсбук.

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Прокурор Бозовуляк просит суд продлить арест Стерненко еще на 2 месяца. Ходатайство он подал сегодня и его, по словам Стерненко, уже назначили к рассмотрению.

Активист возмущается: ведь ходатайство его защиты об отмене ареста уже трижды оставляли без рассмотрения, а ходатайство следователя о продлении ареста – в день подачи назначили на рассмотрение.

Для сравнения, за эти 2 недели судьи трижды оставляли без рассмотрения наши ходатайства об отмене ареста, придумывая непроцессуальные причины, а по факту сдавая нам в глаза анализы,

– сыронизировал Стерненко.

Напомним. 15 июня суд избрал ему круглосуточный домашний арест на 60 суток. Киевский апелляционный суд 3 июля рассмотрел апелляцию на эту меру пресечения и оставил в силе предыдущее решение о 2 месяцах круглосуточного домашнего ареста.

Стерненко отказали в апелляции

В Шевченковском райсуде Киева 29 июля оставили без рассмотрения апелляцию активиста Сергея Стерненка относительно изменения меры пресечения. По словам активиста, судья Шевченковского райсуда Киева Оксана Хардина оставила без рассмотрения ходатайство его адвоката Коломийца об изменении меры пресечения.

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До того апелляцию, которую подавала защита 3 июля суд не удовлетворил.

Дело Стерненко: коротко