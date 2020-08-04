Стерненку хочуть продовжити арешт: клопотання адвокатів так і не розглянули
6 серпня у Шевченківському суді розглядатимуть клопотання прокурора про продовженню арешту для активіста Сергія Стерненка. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
На засіданні головуватиме суддя Антонюк, воно відбудеться 6 серпня о 13:30. Про це Сергій Стерненко повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
До теми Провадження щодо третього нападу на мене зупинили, – активіст Стерненко
Прокурор Бозовуляк просить суд продовжити арешт Стерненка ще на 2 місяці. Клопотання він подав сьогодні і його, за словами Стерненка, вже призначили до розгляду.
Активіст обурюється: адже клопотання його захисту про скасування арешту вже тричі залишали без розгляду, а подання слідчого про продовження арешту – у день подачі призначили на розгляд.
Для порівняння, за ці 2 тижні судді тричі залишали без розгляду наші клопотання про скасування арешту, вигадуючи непроцесуальні причини, а по факту здаючи нам в очі аналізи,
– зіронізував Стерненко.
Стерненку відмовили в апеляції
У Шевченківському райсуді Києва 29 липня залишили без розгляду апеляцію активіста Сергія Стерненка щодо зміни запобіжного заходу. За словами активіста, суддя Шевченківського райсуду Києва Оксана Хардіна залишила без розгляду клопотання його адвоката Коломійця про зміну запобіжного заходу.
Детальніше Суд залишив Стерненка під цілодобовим домашнім арештом
До того апеляцію, яку подавав захист 3 липня суд не задовільнив.
- Стерненко є відомим активыстом, органызатором ы учасником акцій протесту, зокрема проти незаконних забудов в Одесі. Він блокував виступи артистів, що гастролювали в окупованому Криму.
- У 2018 році на Стерненка здыйснили три напади. Під час першого невідомі напали на активіста та побили битами. Поліція не знайшла винних.
- Невдовзі відбувся другий напад – у Стерненка вистрілили з пістолета. Однак куля була гумовою, тож, Сергій залишився живий.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив одного з нападників ножем. Відтак самого Стерненка підозрюють в умисному вбивстві, а організатора нападів так і не знайшли.
- З новим розвитком за справу взялися після того, як Офіс генпрокурора очолила Ірина Венедіктова, яка пообіцяла, що Стерненко відповідатиме за законом.
- На захист Сергія Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання відбулися сутички з правоохоронцями.