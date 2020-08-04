6 серпня у Шевченківському суді розглядатимуть клопотання прокурора про продовженню арешту для активіста Сергія Стерненка. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

На засіданні головуватиме суддя Антонюк, воно відбудеться 6 серпня о 13:30. Про це Сергій Стерненко повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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Прокурор Бозовуляк просить суд продовжити арешт Стерненка ще на 2 місяці. Клопотання він подав сьогодні і його, за словами Стерненка, вже призначили до розгляду.

Активіст обурюється: адже клопотання його захисту про скасування арешту вже тричі залишали без розгляду, а подання слідчого про продовження арешту – у день подачі призначили на розгляд.

Для порівняння, за ці 2 тижні судді тричі залишали без розгляду наші клопотання про скасування арешту, вигадуючи непроцесуальні причини, а по факту здаючи нам в очі аналізи,

– зіронізував Стерненко.

Нагадаємо. 15 червня суд обрав йому цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Київський апеляційний суд 3 липня розглянув апеляцію на цей запобіжний захід і залишив у силі попереднє рішення про 2 місяці цілодобового домашнього арешту.

Стерненку відмовили в апеляції

У Шевченківському райсуді Києва 29 липня залишили без розгляду апеляцію активіста Сергія Стерненка щодо зміни запобіжного заходу. За словами активіста, суддя Шевченківського райсуду Києва Оксана Хардіна залишила без розгляду клопотання його адвоката Коломійця про зміну запобіжного заходу.

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До того апеляцію, яку подавав захист 3 липня суд не задовільнив.

Справа Стерненка: коротко