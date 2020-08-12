Стерненко хотят вернуть круглосуточный домашний арест
Шевченковский райсуд Киева 6 августа смягчил меру пресечения активисту Сергею Стерненко, изменив круглосуточный домашний арест на ночной. Впрочем уже через неделю прокуроры подали апелляцию, в которой требуют вернуть прежние ограничения.
Апелляционную жалобу на меру пресечения Сергею Стерненко подал прокурор Николай Бозовуляк, рассказал активист в своем телеграме.
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Заседание назначено на четверг, 13 августа, а начнется оно в 12:00. Впрочем Стерненко сомневается в том, что к этому времени успеют передать материалы из Шевченковского райсуда в Апелляционный. Поэтому заседание могут перенести.
Думаю, это Венедиктовой и Авакову так не нравится мое участие в протестах,
– заявил Сергей Стерненко.
Похоже, активист говорит о протесте под Офисом генерального прокурора. В понедельник, 10 августа, активисты с файерами требовали отставку Ирины Венедиктовой. На акции присутствовал и Сергей Стерненко, а его дело было одним из аргументов за отставку.
Дело Стерненко: коротко
- Стерненко является известным активистом, организатором и участником акций протеста, в частности против незаконных застроек в Одессе. Возглавлял крыло "Правого сектора" в Одесской области.
- В 2018 году на Стерненко совершили три нападения. Во время первого неизвестные напали на активиста и избили битами. Полиция тогда не нашла виновных.
- Вскоре состоялось второе нападение – в Стерненко выстрелили из пистолета. Однако пуля была резиновой, поэтому, Сергей остался жив.
- Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил одного из них ножом. Поэтому самого Стерненко подозревают в умышленном убийстве, а организатора нападений так и не нашли.
- С новым развитием за дело взялись после того, как Офис генпрокурора возглавила Ирина Венедиктова, которая пообещала, что Стерненко "будет отвечать по закону".
- В защиту Сергея Стерненко выступает немало активистов, во время заседания по избранию его первой меры пресечения произошли столкновения с правоохранителями.