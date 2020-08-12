Шевченковский райсуд Киева 6 августа смягчил меру пресечения активисту Сергею Стерненко, изменив круглосуточный домашний арест на ночной. Впрочем уже через неделю прокуроры подали апелляцию, в которой требуют вернуть прежние ограничения.

Апелляционную жалобу на меру пресечения Сергею Стерненко подал прокурор Николай Бозовуляк, рассказал активист в своем телеграме.

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Заседание назначено на четверг, 13 августа, а начнется оно в 12:00. Впрочем Стерненко сомневается в том, что к этому времени успеют передать материалы из Шевченковского райсуда в Апелляционный. Поэтому заседание могут перенести.

Думаю, это Венедиктовой и Авакову так не нравится мое участие в протестах,

– заявил Сергей Стерненко.

Похоже, активист говорит о протесте под Офисом генерального прокурора. В понедельник, 10 августа, активисты с файерами требовали отставку Ирины Венедиктовой. На акции присутствовал и Сергей Стерненко, а его дело было одним из аргументов за отставку.

Дело Стерненко: коротко