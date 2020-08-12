Шевченківський райсуд Києва 6 серпня пом'якшив запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, змінивши цілодобовий домашній арешт на нічний. Втім вже за тиждень прокурори подали апеляцію, в якій вимагають повернути попередні обмеження.

Апеляційну скаргу на запобіжний захід Сергію Стерненку подав прокурор Микола Бозовуляк, розповів активіст у своєму телеграмі.

Це потрібно знати Скандальний заступник Єрмака Татаров вимагав для Стерненка довічного ув'язнення – документ

Засідання призначене на четвер, 13 серпня, а розпочнеться воно о 12 годині. Втім Стерненко має сумніви щодо того, що до цього часу встигнуть передати матеріали з Шевченківського райсуду в апеляційний. Тож засідання можуть перенести.

Гадаю, це Венедіктовій та Авакову так не подобається моя участь у протестах,

– заявив Сергій Стерненко.

Схоже, активіст говорить про протест під Офісом генерального прокурора. У понеділок, 10 серпня, активісти з фаєрами вимагали відставки Ірини Венедіктової. На акції був присутній і Сергій Стерненко, а його справа була однією з аргументів за відставку.

Справа Стерненка: коротко