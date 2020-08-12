Стерненку хочуть повернути цілодобовий домашній арешт
Шевченківський райсуд Києва 6 серпня пом'якшив запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, змінивши цілодобовий домашній арешт на нічний. Втім вже за тиждень прокурори подали апеляцію, в якій вимагають повернути попередні обмеження.
Апеляційну скаргу на запобіжний захід Сергію Стерненку подав прокурор Микола Бозовуляк, розповів активіст у своєму телеграмі.
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Засідання призначене на четвер, 13 серпня, а розпочнеться воно о 12 годині. Втім Стерненко має сумніви щодо того, що до цього часу встигнуть передати матеріали з Шевченківського райсуду в апеляційний. Тож засідання можуть перенести.
Гадаю, це Венедіктовій та Авакову так не подобається моя участь у протестах,
– заявив Сергій Стерненко.
Схоже, активіст говорить про протест під Офісом генерального прокурора. У понеділок, 10 серпня, активісти з фаєрами вимагали відставки Ірини Венедіктової. На акції був присутній і Сергій Стерненко, а його справа була однією з аргументів за відставку.
Справа Стерненка: коротко
- Стерненко є відомим активістом, організатором і учасником акцій протесту, зокрема проти незаконних забудов в Одесі. Очолював крило "Правого сектора" на Одещині.
- У 2018 році на Стерненка здійснили три напади. Під час першого невідомі напали на активіста й побили битами. Поліція тоді не знайшла винних.
- Невдовзі відбувся другий напад – у Стерненка вистрілили з пістолета. Однак куля була гумовою, тож, Сергій залишився живий.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив одного з них ножем. Відтак самого Стерненка підозрюють в умисному вбивстві, а організатора нападів так і не знайшли.
- З новим розвитком за справу взялися після того, як Офіс генпрокурора очолила Ірина Венедіктова, яка пообіцяла, що Стерненко "відповідатиме за законом".
- На захист Сергія Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання з обрання його першого запобіжного заходу відбулися сутички з правоохоронцями.